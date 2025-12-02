Chưa đủ ồn với nhan sắc của mỹ nhân này: Ăn gì mà ngày càng đẹp, cứ ép vòng 1 sexy thì showbiz lép vế hết

Tối 28-29/11, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards ( MAMA ) 2025 chính thức khởi động tại sân vận động Kai Tak (Hong Kong, Trung Quốc). Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thành phố vẫn bao trùm nỗi buồn sau vụ hỏa hoạn cách đó ít ngày, vì thế các hoạt động như tương tác, biểu cảm, hiệu ứng sân khấu phải bị tiết chế lại.

Ở ngày đầu tiên, MAMA mang đến một đội hình biểu diễn “khủng”, quy tụ loạt nhóm nhạc Kpop đình đám gồm IVE, aespa, i-dle, Stray Kids, BABYMONSTER, CORTIS… tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ khi chương trình vừa mở màn. Bên cạnh hạng mục giải thưởng hấp dẫn và tiết mục hoành tráng, có một nữ idol đang khiến MXH phải chao đảo - đó chính là Giselle (aespa).

Giselle mặc váy ngắn cúp ngực màu tím tone-sur-tone với nhóm, khoe trọn vòng 1 căng đầy gợi cảm. Hơn 5 năm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, cô nàng dần biết quản lý bản thân nghiêm ngặt, cả nhan sắc lẫn body đều thăng hạng vù vù hậu giảm cân. Vẻ ngoài sexy của mỹ nhân lai Nhật - Hàn khiến dân tình khó rời mắt nổi.

Giselle - từng bị chê là lỗ hổng visual của aepsa - không kém cạnh bất kỳ thành viên nào khi ở bên cạnh. Cô nàng được khen đường nét sắc sảo hơn, khuôn mặt thon gọn và sống mũi thanh tú. Chính nhờ giảm cân, ngũ quan trên khuôn mặt cũng trở nên rõ nét, hài hoà. Không ngoa khi nói Giselle là nhân tố chiếm spotlight trong aespa vào hôm D-1 MAMA.

Netizen khẳng định MXH chưa đủ “ồn” với sắc vóc hiện giờ của Giselle, yêu cầu mọi người chung tay đẩy truyền thông nhiệt tình. Một số người khen ngợi nữ idol là gương mặt sexy nhất nhóm mà không cần cố, sự quyến rũ toát ra một cách tự nhiên. Hội chị em thì xin xía mặt xinh dáng slay, còn số đông tấm tắc cho rằng Giselle chỉ cần theo style bốc lửa thì showbiz phải lép vế hết.

Tối 29/11, Giselle cùng aespa trở lại sân khấu MAMA D-2 để mang tới màn trình diễn được người hâm mộ nôn nóng chờ đợi. Trong năm vừa qua, aespa lập hattrick với 2 ca khúc là Rich Man và Dirty Work , khuấy động bầu không khí ở sân vận động Kai Tak ra trò. Cả nhóm xuất sắc giành được giải thưởng Best Female Group, Best Dance Performance Female Group, Best Choreography - nâng tổng số cúp lên con số 4.