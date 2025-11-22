Chưa đến hạn tất toán, người đàn ông vẫn kiên quyết rút sổ tiết kiệm, vay thêm tiền để chuyển khoản 250 triệu: Nhân viên BIDV khuyên không được, liền báo công an

Cụ thể, anh N (trú tại xã Nguyễn Huệ, Cao Bằng) nhận được cuộc gọi mời tham gia làm nhiệm vụ đặt các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử để hưởng lợi nhuận. Thấy công việc đơn giản mà lại có thêm thu nhập, anh N đã tham gia theo đường link do các đối tượng cung cấp giả mạo sàn thương mại điện tử Shopee. Tại đây, các đối tượng đã hướng dẫn anh N hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra để nhận tiền "hoa hồng" với lợi nhuận lên đến 35% số vốn ban đầu bỏ ra.

Sau đó, anh N đến Ngân hàng BIDV Cao Bằng đề nghị được rút sổ tiết kiệm trước kỳ hạn và vay thêm số tiền lớn với lý do giải quyết công việc. Thấy anh N có nhiều dấu hiệu bất thường nên nhân viên ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch chuyển tiền, đồng thời khuyến cáo anh N về việc có thể anh N đang bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, do các đối tượng tạo dựng kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi, tạo lập ứng dụng ví điện tử giả hiển thị số tiền "hoa hồng" hấp dẫn và anh N hoàn toàn tin tưởng số tiền đó có thể rút được, do vậy anh N vẫn quyết định chuyển số tiền 250 triệu đồng cho các đối tượng.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Ngân hàng BIDV đã thông tin vụ việc đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý. Cơ quan Công an đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, đưa ra các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng phổ biến hiện nay, đề nghị anh N không tiếp tục làm theo hướng dẫn các đối tượng. Sau khi nghe giải thích, anh N đã nhận ra bản chất vụ việc, dừng thực hiện giao dịch chuyển tiền, không để mất số tiền lớn.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mời chào "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng", "kiếm tiền siêu lợi nhuận" trên không gian mạng. Khi nghi vấn bị lừa đảo, kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng