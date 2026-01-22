Người xưa quan niệm rằng, bát hương trên bàn thờ không chỉ là vật phẩm thờ cúng mà là "ngôi nhà", là nơi giáng ngự của thần linh và gia tiên. Trong suốt một năm dài, bát hương cần sự tĩnh tại, yên ổn để tụ khí, tụ tài. Giống như việc chúng ta đang ngủ ngon mà bị ai đó lay dậy hay xê dịch giường chiếu, cảm giác bất an là điều khó tránh khỏi.

Chính vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất trong tháng Chạp, tháng Củ mật mà các chuyên gia phong thủy thường nhắc nhở: Trước ngày 23 tháng Chạp (lễ tiễn Táo quân), tuyệt đối kiêng kỵ việc xê dịch bát hương và rút tỉa chân nhang bừa bãi.

Nhiều chị em thấy bàn thờ cuối năm nhiều tàn hương rơi vãi, chân nhang đầy ắp thì ngứa mắt, muốn tranh thủ ngày cuối tuần rảnh rỗi để rút bớt cho gọn, thậm chí nhấc cả bát hương ra để lau chùi cho kỹ. Đây chính là sai lầm tai hại nhất. Hành động "động bát hương" vào thời điểm này được coi là làm kinh động đến thần linh, khiến "long mạch" của gia đình bị xáo trộn, phúc khí chưa kịp tụ lại đã bị tán đi.

Ranh giới mong manh giữa "Dọn dẹp" và "Phạm kỵ"

Vậy chẳng lẽ để bàn thờ bụi bặm đón Tết? Câu trả lời là không, nhưng chúng ta cần phân biệt rõ ràng.

Giữ cho ban thờ sạch sẽ là việc nên làm hàng ngày, hàng tuần. Bạn hoàn toàn có thể dùng khăn sạch, nước thơm (nước ngũ vị hương, nước gừng) để lau dọn nhẹ nhàng hoa quả héo, lau bụi trên mặt bàn thờ, lau bài vị hay đèn nến. Nhưng ranh giới nằm ở bát hương.

Trong khoảng thời gian chờ đến ngày 23 tháng Chạp, bạn chỉ nên lau dọn xung quanh. Tuyệt đối không được tự ý rút chân nhang, không được xoay chuyển bát hương, và càng không được nhấc bát hương lên để lau phía dưới đế. Mọi sự xê dịch dù nhỏ nhất lúc này cũng được coi là "động". Nếu bát hương quá đầy chân nhang, nguy cơ gây cháy, bạn có thể xin phép gia tiên rút nhẹ 1-2 chân nhang ở vòng ngoài cùng để đảm bảo an toàn, nhưng phải làm cực kỳ khẽ khàng, giữ chặt bát hương bằng một tay và tay kia rút nhẹ, tránh làm xoay chuyển vị trí cốt lõi.

Thời điểm vàng để "tắm rửa" cho bàn thờ

Theo phong tục cổ truyền, thời điểm vàng để thực hiện nghi thức bao sái (dọn dẹp tổng thể, rút chân nhang) là sau khi đã cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.

Cụ thể, sáng ngày 23 tháng Chạp, sau khi mâm cỗ cúng Táo quân hoàn tất, hương đã tàn, gia chủ mới bắt đầu tiến hành nghi lễ bao sái. Lúc này, các vị thần đã lên Thiên đình báo cáo, gia tiên cũng tạm lánh để con cháu dọn dẹp "nhà cửa" đón năm mới. Đây là lúc bạn có thể thoải mái rút tỉa chân nhang (thường để lại 3, 5 hoặc 7 nén), lau chùi bát hương sạch sẽ bằng nước thơm và thay tro mới nếu cần thiết.

Nếu vì công việc quá bận rộn không thể làm ngay trong ngày 23, gia chủ có thể chọn các ngày đẹp sau đó (24, 25… đến 30 Tết) để thực hiện. Nhưng hãy nhớ, mọi việc lớn liên quan đến bát hương đều nên đợi sau lễ cúng Táo quân.

Việc kiêng kỵ này không phải là mê tín dị đoan mà là nét đẹp trong văn hóa ứng xử, thể hiện sự kính trọng tôn nghiêm đối với thế giới tâm linh. "Có kiêng có lành", sự cẩn trọng của người phụ nữ trong gia đình chính là cách giữ lửa ấm êm đẹp nhất.

Đừng vì một phút nôn nóng sạch sẽ mà làm kinh động chốn thờ tự. Hãy cứ lau dọn nhẹ nhàng những bụi bặm bên ngoài, còn việc lớn "bao sái" hãy kiên nhẫn đợi đến đúng ngày đúng giờ. Một bàn thờ ấm cúng, trang nghiêm và "yên vị" sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho một năm mới vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào.

Cuối năm trăm việc phải lo, nhưng cái tâm tĩnh tại mới là chìa khóa để mở cánh cửa an nhiên đón Tết về.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)