Chưa đầy 3 tháng nữa, khu du lịch 6.000 tỷ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng chính thức kết thúc chương trình ưu đãi dài hơi

Khu du lịch Đại Nam còn chưa đầy 3 tháng miễn phí vé vào cổng trước khi chương trình ưu đãi kéo dài suốt năm 2026 chính thức kết thúc vào ngày 31/12.

Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương cũ) đang bước vào những tháng cuối cùng của chương trình miễn phí vé vào cổng được duy trì xuyên suốt năm 2026. Theo kế hoạch đã công bố, chính sách này sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31/12, đồng nghĩa du khách chỉ còn chưa đầy 3 tháng để tận dụng ưu đãi đặc biệt này.

Theo thông báo từ Khu du lịch Đại Nam, chính sách miễn phí vé vào cổng được áp dụng xuyên suốt từ ngày 1/1 đến hết 31/12/2026. Đây là một trong những chương trình được khu du lịch triển khai nhằm thu hút khách, bên cạnh các đợt giảm giá dịch vụ vào những dịp đặc biệt.

Như vậy, thời gian áp dụng chính sách miễn phí vé vào cổng tại Đại Nam trong năm 2026 không còn nhiều. Tính từ đầu tháng 10, du khách chỉ còn chưa đầy 3 tháng để tận dụng chính sách miễn phí vé vào cổng trước khi chương trình chính thức kết thúc vào ngày 31/12.

Đây cũng là điểm đáng chú ý đối với những người đang có kế hoạch đến Đại Nam trong những tháng cuối năm. Sau thời điểm trên, chính sách miễn phí vé vào cổng kéo dài xuyên suốt năm 2026 sẽ khép lại, đồng nghĩa du khách cần cập nhật lại chính sách giá vé của khu du lịch khi lên kế hoạch tham quan.

Trong thời gian còn lại của năm, Đại Nam vẫn duy trì miễn phí vé vào cổng theo chương trình đã công bố. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho việc vào cổng, trong khi các hoạt động và dịch vụ bên trong khu du lịch vẫn được tính phí riêng. Vì vậy, với những du khách muốn tranh thủ giai đoạn miễn phí vé cổng, tổng chi phí chuyến đi vẫn phụ thuộc vào các dịch vụ lựa chọn trải nghiệm.

Ảnh chụp màn hình

Trong năm, khu du lịch liên tục kết hợp chính sách này với các chương trình kích cầu theo từng dịp: dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 miễn phí vé cổng nhiều ngày liền; ngày 19/5 vừa miễn phí vé cổng vừa giảm 50% toàn bộ vé dịch vụ (không gồm ăn uống).

Mùa hè từ 1/6 đến 31/8 triển khai chương trình dành cho học sinh. Theo đó, học sinh mang theo giấy khen bản gốc có đóng dấu xác nhận sẽ được tặng vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ miễn phí gồm tắm biển hoặc tham quan vườn thú.

Đối với học sinh tiểu học đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc và học sinh THCS, THPT đạt danh hiệu Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc.

Dịp Quốc khánh 2/9 chính sách này tiếp tục kéo dài trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9.

Khu du lịch Đại Nam triển khai nhiều trường trình ưu đãi trong năm cho khách tham quan. Ảnh chụp màn hình

Khu du lịch này cho biết, miễn phí chỉ áp dụng cho vé vào cổng, còn các dịch vụ, khu vui chơi hay điểm tham quan chuyên biệt bên trong (biển nhân tạo, vườn thú, trò chơi cảm giác mạnh...) vẫn thu phí riêng, với mức giá lẻ từng dịch vụ từ khoảng 100.000 đồng. Do đó, du khách đến Đại Nam trong những tháng còn lại của năm 2026 cần chủ động kiểm tra giá từng dịch vụ nếu có nhu cầu trải nghiệm đầy đủ.

Như vậy, sau nhiều đợt ưu đãi được triển khai trong năm, chương trình miễn phí vé vào cổng của Đại Nam đang bước vào giai đoạn cuối. Nếu không có thông báo mới, từ ngày 1/1/2027, chính sách kéo dài xuyên suốt năm 2026 sẽ chính thức khép lại.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 1999 với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 11/9/2008.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Với tổng diện tích khoảng 450ha, Đại Nam được biết đến là một trong những công trình văn hóa, giải trí kết hợp nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật của khu du lịch có thể kể đến như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) rộng 5.000m2, Bảo Tháp 9 tầng, trường đua Đại Nam tích hợp nhiều loại hình thi đấu và biểu diễn như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, biển nhân tạo sức chứa 30.000 khách, các khu trò chơi quy mô lớn...