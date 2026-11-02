Chưa đầy 2 tuần nữa, đại gia Xuân Thiện sẽ khởi công dự án thủy điện 28.000 tỷ đồng, có thiết kế cáp treo tại tỉnh rộng nhất miền Bắc

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên tại Sơn La được định hướng kết hợp khai thác năng lượng với phát triển du lịch sinh thái, trong đó có thiết kế tuyến cáp treo bắc qua hồ.

Dự kiến ngày 15/11, UBND tỉnh Sơn La sẽ tổ chức khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên. Dự án do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến thực hiện từ quý I/2027 đến năm 2030, với công suất 900 MW. Giai đoạn 2 bắt đầu từ quý I/2031 và hoàn thành vào năm 2032, bổ sung 300 MW công suất.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Công trình sử dụng tổng diện tích đất trên 425 ha, chủ yếu tại xã Mường Bang với hơn 414 ha và khoảng 10,3 ha tại xã Mường Cơi. Ngoài ra, khoảng 15 ha đất tại bản Lằn, xã Mường Bang được bố trí phục vụ tái định cư.

Hiện các sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng và đánh giá tác động môi trường. Chủ đầu tư cũng đã trình Cục Điện lực (Bộ Công Thương) báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Về công tác quy hoạch, UBND xã Mường Bang đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch chung của xã đến năm 2045.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản và cây trồng của 70 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích khoảng 70,8 ha thuộc giai đoạn 1. Người dân tại các bản Chiềng Manh, Nguồn, Tường Lang và Lằn đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

UBND tỉnh Sơn La đang đề nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ môi trường, rà soát các điều kiện về đất đai, lâm nghiệp, thu hồi và bàn giao mặt bằng, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho lễ khởi công.

Đáng chú ý, dự án được định hướng kết hợp khai thác năng lượng với phát triển du lịch sinh thái, trong đó có thiết kế tuyến cáp treo bắc qua hồ. Định hướng này nhằm khai thác cảnh quan khu vực lòng hồ, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn triển khai dự án cũng như các khu vực lân cận.