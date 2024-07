Chưa đầy 2 ngày sau khi bị ám sát hụt, tài sản của Cựu Tổng thống Donald Trump tăng mạnh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vung nắm đấm lên cao trong lúc được các mật vụ Mỹ vây quanh, sau khi bị ám sát hụt. Ảnh: AP

Theo Reuters, sau vụ ám sát hụt vào chiều 13/7 (theo giờ Mỹ), cổ phiếu Trump Media and Technology, công ty mẹ của Truth Social, một mạng xã hội do Cựu Tổng thống Donald Trump sáng lập, đã tăng lên đến 32% trong phiên giao dịch đầu ngày 15/7 tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Điều này giúp tài sản của ông Trump tăng thêm 1,1 tỷ USD.

Ông Donald Trump hiện sở hữu 65% cổ phần của Trump Media, tương đương với 114,7 triệu cổ phiếu. Theo đó, giá trị số cổ phiếu này tăng từ 3,5 tỷ USD vào cuối tuần trước lên 4,6 tỷ USD ở thời điểm hiện tại.

Theo Forbes ước tính, tài sản của ông Donald Trump hiện là 6,6 tỷ USD, giúp ông trở lại nhóm 500 người giàu nhất trên thế giới. Trên thực tế, tổng tài sản của vị Cựu Tổng thống Mỹ từng hơn 8 tỷ USD khi Trump Media niêm yết phiên ngày 26/3. Khi đó, cổ phiếu của công ty này có giá gần 80 USD.

Vụ ám sát Cưu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chấn động nước Mỹ và truyền thông thế giới. Ảnh: AP

Cổ phiếu Trump Media tăng vọt trở lại trong thời gian gần đây nhờ những lợi thế của ông Donald Trump trong quá trình tranh cử, nhất là sau vụ việc ông bị ám sát hụt ngày 13/7. Hiện nay, giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng ông Donald Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới.

Mạng xã hội Truth Social được thành lập năm 2022 sau khi ông Donald Trump bị cấm sử dụng Twitter (nay gọi là X). Trên thực tế, Cựu Tổng thống Mỹ thường nhiều lần đăng bài trên Truth Social. Nếu ông Trump thành công quay lại Nhà Trắng, mạng xã hội này được dự đoán là sẽ có lượng người dùng tăng mạnh.

Theo Reuters, ngoài cổ phiếu Trump Media, giá cổ phiếu của tiền điện tử và nhiều loại cổ phiếu khác ở Mỹ cũng ghi nhận tăng mạnh trong ngày 15/7.

Vào cuối tháng 3/2024, Công ty Trump Media đã niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ, thông qua việc sáp nhập với một SPAC (công ty thành lập với mục đích đặc biệt), với tên gọi là Digial World Acquisition Corp. Tính đến nay, Trump Media có vốn hóa là 7,7 tỷ USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Las Vegas, bang Nevada, ngày 9/6. Ảnh: AFP

Theo các chuyên gia, việc cổ phiếu của Trump Media tăng giá trong phiên ngày 15/7 cho thấy các nhà đầu tư đang ngày càng tin tưởng về chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Ông Rick Meckler, nhà phân tích tại Cherry Lane Investments, nhận định rằng: "Điều này đang bắt đầu rõ nét tại một số lĩnh vực". Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng tác động lên thị trường chung sẽ trở nên yên ắng hơn.

Ông Donald Trump không chỉ có Trump Media. Trên thực tế, ông Trump có truyền thống kinh doanh lâu đời, đồng thời là tỷ phú USD trước khi trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (nhiệm kỳ từ 2017 – 2021). Cựu Tổng thống có nhiều tài sản là bất động sản. Trong đó, ông có tòa tháp Trump 58 tầng ở số 721-725 Fifth Avenue giữa đường 56 và 57 tại Midtown Manhattan, New York. Tòa tháp này được dùng là trụ sở của The Trump Organization. Ngoài ra, ông Trump còn có các câu lạc bộ golf, tòa nhà Trump Plaza.

Sau vụ ám sát hụt, ông Trump được chào đón như một người hùng

Ông Donald Trump xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng Hòa, tối 15/7. Ảnh: AFP

Tối 15/7 (tức sáng 16/7, theo giờ Việt Nam), Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt ở Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng Hòa tại TP Milwaukee, bang Wisconsin, khoảng vài giờ sau khi ông chính thức được đề cử làm ứng viên đại diện cho đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump băng bó tai khi tham dự Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa. Đây cũng là lần đầu tiên ông có mặt trong một sự kiện công khai, kể từ sau vụ ám sát hụt vào chiều 13/7.

Khi ông Donald Trump tiến vào hội trường, đám đông người ủng hộ liên tục hò reo, vỗ tay nồng nhiệt và liên tục hô "Đấu tranh! Đấu tranh!", cũng như giờ nắm đấm lên cao vào không khí. Đây là việc tương tự như hành động của ông Trump sau khi bị ám sát hụt.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục vẫy, vỗ tay và nhiều lần nói "cảm ơn" với hơn 2.400 đại biểu có mặt tại hội trường. Ngay sau khi màn biểu diễn ca khúc "Chúa phù hộ nước Mỹ" của nữ ca sĩ Lee Greenword kết thúc, đám đông đã hô vang "Nước Mỹ! Nước Mỹ!".

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo rằng, ông Donald Trump được chọn là ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện cho đảng Cộng hóa, với 2.387 phiếu ủng hộ trong tổng số 2.429 đại biểu bỏ phiếu. Ông Trump dự kiến chấp nhận đề cử trong bài phát biểu giờ vàng vào ngày 18/7.

Người ủng hộ cầm biểu ngữ cầu nguyện cho ông Trump ở gần nơi tổ chức Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay riêng vào ngày 14/7, Cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ: "Bác sĩ ở bệnh viện nói là chưa từng chứng kiến trường hợp nào như vậy và gọi đó là phép màu. Tôi không nghĩ mình còn có thể ngồi đây để mà trò chuyện, tôi cứ nghĩ là mình đã chết rồi. Nếu tôi không quay đầu vào đúng thời điểm thì viên đạn đó có thể đã găm vào não".

Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng viên đạn chỉ bắn xuyên qua vành tai ông là nhờ "may mắn", đồng thời khẳng định "chính Chúa đã ngăn chặn điều không thể tưởng tượng".

Theo Reuters, sau vụ ám sát hụt, nhiều người ủng hộ tin rằng ông Donald Trump "được "Chúa phù hộ" và ngày càng củng cố về hình ảnh của ông khi chạy đua tranh cử.

Cùng ngày 15/7, trong cuộc phỏng vấn với 18 vị đại biểu tham gia Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa tại TP Milwaukee, theo Reuters, phần lớn đều tin rằng Cựu Tổng thống thoát chết là "nhờ ý Chúa". Họ khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy ông Trump là người phù hợp để trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump phát biểu tại Butler, bang Pennsylvania, ngay trước khi bị ám sát vào chiều 13/7. Ảnh: USAtoday

Chiều 13/7 (giờ Mỹ), Cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn sượt qua tai trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania. Viên đạn đã xuyên qua vành tai phải, máu chảy xuống mặt, nhưng ông Donald Trump vẫn an toàn. Vụ ám sát hụt này khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Lực lượng FBI đã xác định rằng vụ nổ súng này là âm mưu ám sát. Theo đó, nghi phạm được xác định là người đàn ông tên là Thomas Matthew Crooks (20 tuổi), sống ở Bethel Park, Pennsylvania. Nghi phạm này đã ngắm bắn ông Donald Trump từ trên mái nhà ở gần nơi tổ chức sự kiện và sau đó nhanh chóng bị các mật vụ Mỹ hạ gục. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường bán tự động AR-15 bên cạnh thi thể của nghi phạm.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, AP, Economic Times, Forbes