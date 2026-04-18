Chưa đầy 1 tuần khởi công, tuyến đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có diễn biến mới

Tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng bắt tay giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt 5,6 tỷ USD của VinSpeed

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, để góp phần đẩy nhanh tiến độ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án tại địa bàn. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo triển khai, thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, nhằm đảm bảo quy định và tiến độ yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định rõ những tồn tại, vướng mắc; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026…

Phối cảnh ga Hạ Long thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Ninh)

UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, hiện các xã, phường tại địa phương nơi tuyến đường sắt chạy qua đang tích cực triển khai các nội dung, phần việc liên quan, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Mới đây UBND phường Yên Tử tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về mục đích, ý nghĩa của Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cũng như các quy định về trình tự thủ tục, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các khu dân cư liên quan đến dự án.

Để đảm bảo tiến độ, phường Yên Tử đã thành lập ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và các tổ công tác; phát động chiến dịch cao điểm thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện tại, phường Yên Tử đã hoàn thiện toàn bộ bản đồ giải phóng mặt bằng, trích lục các thửa đất của dự án; lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án; xác định sơ bộ nguồn gốc đất...

Phường cũng đã thông tin về dự án cho đại diện các hộ gia đình trong phạm vi giải phóng mặt bằng; làm rõ đơn giá bồi thường về đất, đơn giá tái định cư, đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, hoa màu và quyền, nghĩa vụ của người có đất bị thu hồi; trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân để kịp thời nắm bắt, xác định các vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND tỉnh giải pháp để giải quyết đảm bảo quy định.

Dự án giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công vào ngày 12/4 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Dự án do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Tuyến đường sắt đi qua 4 địa phương Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120km, có tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tuyến dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, TP. Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, dự án là động lực chiến lược để mở rộng không gian phát triển mới và nâng cao vị thế trong liên kết vùng. Việc kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao sẽ đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng phía đông của vùng.

Đồng thời, tuyến đường sắt sẽ tạo điều kiện tái cấu trúc không gian kinh tế, đô thị, lao động và du lịch; phát triển mạnh du lịch, dịch vụ chất lượng cao; hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực nhà ga, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao và cải thiện toàn diện chất lượng sống của người dân.