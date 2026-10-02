Chưa đầy 1 tháng, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo liên tiếp đón tin vui: Vừa vượt vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nay lại giành vị thế vượt trội tại Việt Nam

Trong tháng 9, tỷ phú, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo lại tiếp tục đón nhận tin vui từ hãng hàng không do bà giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ngày 22/9/2026, bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT hãng hàng không Vietjet Air - đạt 4,16 tỷ USD, vượt mức 4,11 tỷ USD của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Với kết quả này, bà Thảo trở lại vị trí người giàu thứ hai tại Việt Nam, đồng thời cũng là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Tiếp nối tin vui này, hãng hàng không Vietjet Air của bà cũng đã ghi nhận một dấu mốc mới về quy mô đội bay.

Vietjet giành được vị thế vượt trội

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/9/2026, trong nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, thuộc 13 doanh nghiệp, bao gồm các đơn vị hàng không thương mại, hàng không chung, chuyên dụng và đào tạo.

Trong đó, riêng Vietjet đã có 107 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, đứng đầu trong các hãng hàng không trong nước. Vietnam Airlines xếp thứ hai với 94 chiếc và xếp thứ 3 là Sun PhuQuoc Airways với 21 máy bay.

Đội tàu của Vietjet gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Trong đó, A321 chiếm phần lớn, còn A330 thân phục vụ việc phát triển các đường bay quốc tế dài hơn. Trong tháng 9, Vietjet tiếp tục nhận thêm máy bay A330 để phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay và nhu cầu đi lại cuối năm.

Bên cạnh vị thế dẫn đầu về số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, hãng hàng không gắn liền với tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tập trung khai thác nhiều dòng máy bay để phục vụ các hành trình nội địa và hành trình ở nước ngoài.

Vietjet có 107 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, số lượng lớn nhất so với các hãng hàng không nội địa khác (Ảnh Vietjet Air)

Đưa hành khách từ Việt Nam tới những điểm đến xa hơn

Đội bay của Vietjet có nhiều dòng máy bay, phục vụ các hành trình khác nhau. Trong đó, Airbus A321neo là một trong những dòng máy bay thế hệ mới được hãng đưa vào khai thác.

Điểm nổi bật của A321neo là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm tác động đến môi trường. Theo Airbus, nhờ động cơ thế hệ mới và thiết kế đầu cánh cải tiến, dòng máy bay này tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải CO₂ hơn 20% và giảm tiếng ồn 50% so với máy bay một lối đi thế hệ trước. Những cải tiến này giúp hãng nâng hiệu quả khai thác và tiết giảm chi phí nhiên liệu.

Ngoài ra, hãng còn khai thác phiên bản A321neo ACF với khoang hành khách được thiết kế để bố trí 240 ghế. khoang máy bay được thiết kế lại, cho phép bố trí 240 ghế, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về kích thước và khoảng cách giữa ghế. Nhờ đó, Vietjet có thể phục vụ nhiều hành khách hơn trên mỗi chuyến bay.

Với những chuyến bay xa, Vietjet sử dụng Airbus A330-300, loại máy bay thân rộng có khoang hành khách lớn hơn. Thực tế, hãng cũng đã đưa dòng máy bay này vào phục vụ các đường bay đến Australia, Ấn Độ và Kazakhstan,...

Vietjet sử dụng Airbus A330-300 có khoang hành khách lớn hơn cho những chuyến bay xa (Ảnh Vietjet Air)





Đặt mua hàng trăm máy bay để tiếp tục mở rộng

Để phục vụ kế hoạch phát triển trong những năm tới, Vietjet cũng đã ký nhiều hợp đồng mua máy bay với Airbus và Boeing, hai nhà sản xuất máy bay lớn trên thế giới.

Cụ thể, ngày 30/10/2025, Vietjet hoàn tất hợp đồng đặt mua thêm 100 chiếc A321neo, dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao từ năm 2030. Hợp đồng này nâng tổng số máy bay A321neo hãng đã đặt mua qua các đợt lên 280 chiếc.

Đối với máy bay phục vụ những hành trình dài, Vietjet ký hợp đồng mua 20 chiếc Airbus A330neo năm 2024, sau đó đặt thêm 20 chiếc vào tháng 5/2025. Như vậy, hãng đã chốt đặt mua tổng cộng 40 máy bay thuộc dòng này.

A330neo là thế hệ mới của dòng máy bay A330. Theo Airbus, phiên bản A330-900 mà Vietjet đặt mua có thể bay liên tục tới 13.300 km. Những máy bay này sẽ phục vụ kế hoạch tăng chuyến tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương và mở các đường bay dài đến châu Âu trong tương lai.

Bên cạnh Airbus, Vietjet còn có đơn đặt hàng 200 máy bay với Boeing. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, hãng đã nhận bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn hàng này vào tháng 9/2025, đánh dấu bước khởi đầu cho các đợt bàn giao tiếp theo.

Vietjet nhận bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên vào tháng 9/2025 (Báo Chính phủ)

Mới đây nhất, ngày 25/9, Vietjet Air tiếp tục mở rộng hợp tác với SKY Leasing - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê máy bay - về giải pháp tài chính và quản lý tài sản cho năm chiếc Boeing 737-8 mới. Hợp tác này bổ sung nguồn lực để hãng triển khai kế hoạch phát triển đội bay.

Những hợp đồng đã ký phần nào cho thấy kế hoạch mở rộng của Vietjet Air trong những năm tới. Khi máy bay được bàn giao và các đường bay mới đi vào hoạt động, hành khách sẽ có thêm lựa chọn cho những chuyến đi trong tương lai.