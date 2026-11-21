Một video bấm giờ nhập cảnh Singapore dừng ở 56 giây đang khiến nhiều người trầm trồ. Ít ai biết khi bay về Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc, người Việt cũng có thể tự qua cổng nhập cảnh tự động mà không cần xếp hàng chờ quầy. Ở Tân Sơn Nhất, mỗi lượt chỉ mất khoảng 30 đến 45 giây.

Mới đây, nhà sáng tạo nội dung Ngô Đức Duy đã chia sẻ video ghi lại trải nghiệm nhập cảnh khi đặt chân đến Singapore. Vừa xuống khu vực làm thủ tục, anh nhận xét: "Cảm giác thời gian đi từ trên tầng xuống bằng cái thang cuốn này nó còn lâu hơn thời gian nhập cảnh".

Nguồn: Ngô Đức Duy

Để kiểm chứng, anh tự bấm giờ ngay tại khu vực làm thủ tục. Khi hoàn tất, đồng hồ dừng ở 56 giây. "Chưa đến 1 phút. Chưa đến 1 phút. Dã man! Nhanh, sướng, không mệt mỏi, không chờ đợi gì cả", anh hào hứng chia sẻ.

Nhà sáng tạo nội dung Ngô Đức Duy mất chưa đến 1 phút để nhập cảnh ở Singapore

Trải nghiệm chưa đầy một phút của Ngô Đức Duy có thể là một trường hợp cụ thể, không đại diện cho thời gian xử lý của mọi hành khách. Nhưng video khiến nhiều người Việt tò mò: Singapore làm thế nào, và ở Việt Nam có được như vậy không?

Vì sao nhập cảnh ở Changi nhanh đến vậy?

Bí quyết nằm ở làn nhập cảnh tự động. Từ tháng 5/2024, tất cả du khách nước ngoài đến Singapore, không phân biệt quốc tịch, đều có thể sử dụng làn nhập cảnh tự động tại sân bay Changi mà không cần đăng ký trước. Nghĩa là người Việt sang Singapore lần đầu cũng đi được làn này. Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho rằng Singapore có thể là nơi đầu tiên trên thế giới cho phép điều này.

Sân bay Changi

Tại cổng, hành khách quét hộ chiếu rồi để máy nhận diện khuôn mặt và mống mắt, thay vì xếp hàng chờ nhân viên kiểm tra. Từ ngày 30/9/2024, Singapore triển khai thêm hình thức không cần xuất trình hộ chiếu ở cả 4 nhà ga Changi. Hình thức này dành cho công dân, thường trú nhân và người có thẻ cư trú dài hạn tại Singapore. Khách nước ngoài chỉ được áp dụng khi xuất cảnh, còn lúc nhập cảnh vẫn phải quét hộ chiếu.

Nhà ga T1 tiếp nhận các chuyến bay đến hoặc đi từ Singapore

Theo ICA, thời gian xử lý trung bình cho mỗi hành khách tại sân bay Changi đã giảm 60%, từ 25 giây xuống còn khoảng 10 giây sau khi triển khai hệ thống mới.

Người Việt được miễn thị thực khi ở Singapore không quá 30 ngày, nhưng trước chuyến đi vẫn cần hoàn thành tờ khai nhập cảnh điện tử SG Arrival Card (SGAC) trong vòng 3 ngày trước ngày đến Singapore. Việc khai báo được thực hiện miễn phí thông qua website chính thức của ICA hoặc ứng dụng MyICA Mobile.

T4 là nhà ga sân bay tự động hoàn toàn, hiện đại nhất tại sân bay Quốc tế Changi.

Người Việt về nước cũng có cổng tự động

Không cần sang Singapore mới được nhập cảnh nhanh. Từ tháng 8/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đưa hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) vào vận hành tại 5 sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Công dân Việt Nam có hộ chiếu gắn chip điện tử có thể dùng Autogate ngay khi nhập cảnh mà không cần đăng ký trước. Ai dùng hộ chiếu chưa gắn chip chỉ cần đăng ký thông tin sinh trắc học một lần, có thể làm ngay tại quầy hỗ trợ cạnh cổng ở sân bay hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, sau đó dùng được cho các chuyến về sau.

Công dân Việt Nam có hộ chiếu gắn chip điện tử có thể dùng Autogate ngay khi nhập cảnh mà không cần đăng ký trước. Ảnh minh hoạ

Cách dùng khá đơn giản. Hành khách đi qua hai lớp cửa: lớp thứ nhất quét hộ chiếu và thẻ lên tàu bay, lớp thứ hai chụp ảnh chân dung và quét vân tay. Hệ thống được kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư, và hộ chiếu đi qua Autogate không cần đóng dấu.

Tại Tân Sơn Nhất, giữa tháng 10/2026, sân bay vừa bổ sung thêm 5 cổng, nâng tổng số lên 10 cổng tại chiều nhập cảnh. Mỗi lượt qua cổng trung bình chỉ mất khoảng 30 đến 45 giây, không thua kém mức 56 giây trong video ở Singapore.

Cần lưu ý, trẻ em dưới 14 tuổi chưa dùng được Autogate và cần đi cùng người giám hộ làm thủ tục tại quầy. Với chiều xuất cảnh, khi triển khai năm 2023, Autogate chỉ áp dụng cho một số nhóm như người dùng hộ chiếu ngoại giao, công vụ, người có thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) hoặc thành viên tổ bay, nên hành khách nên xem hướng dẫn tại sân bay trước khi xếp hàng.

Nguồn: ICA Singapore, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Thanh Niên, VnEconomy, Vietnam Airlines