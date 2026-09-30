Chưa đầy 1 năm, từ vị trí gần bét bảng, một tỉnh miền Tây thần tốc vượt qua Hà Nội, TPHCM, leo lên top 1 trong một chỉ tiêu: Hơn 4 triệu người dân trực tiếp hưởng lợi

Trong chưa đầy 8 tháng, Vĩnh Long đi từ hạng 32/34 lên vị trí dẫn đầu Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Vào cuối tháng 10/2025, Vĩnh Long đạt 84,65 điểm, xếp 32/34 tỉnh, thành phố trong Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 31/12/2025, tỉnh đạt 93,32 điểm, vươn lên hạng 10. Ngày 20/6/2026, điểm số tăng lên 97,15/100, đưa Vĩnh Long lên vị trí 1/34 tỉnh, thành phố. Trong chưa đầy 08 tháng, Vĩnh Long đi từ hạng 32/34 lên vị trí dẫn đầu Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong 5 nhóm chỉ số, Vĩnh Long có hai nhóm đạt điểm tuyệt đối, gồm công khai, minh bạch (18/18 điểm) và mức độ hài lòng (18/18 điểm). Nhóm dịch vụ trực tuyến đạt 20/22 điểm, trong đó thanh toán trực tuyến đạt 10/10 điểm; nhóm số hóa hồ sơ đạt 21,32/22 điểm và tiến độ, kết quả giải quyết đạt 19,83/20 điểm.

Kết quả này ghi nhận chuyển biến trong cải cách hành chính của Vĩnh Long sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh đã gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với đổi mới công tác quản lý, điều hành, phát triển hạ tầng số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Vĩnh Long, trong báo cáo quý III/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 380.279 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 357.243 hồ sơ mới. Trong số 354.961 hồ sơ đã giải quyết, có 265.544 hồ sơ trước hạn, 86.035 hồ sơ đúng hạn và 3.382 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,95%.

Cùng kỳ, tỉnh tiếp nhận 248 phản ánh, kiến nghị về quy định và hành vi hành chính; đã xử lý 243 trường hợp, còn 5 trường hợp đang trong thời hạn giải quyết.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục huy động nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các ngành, lĩnh vực cần chủ động xây dựng mô hình thí điểm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời tập trung phát triển, chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu, các nền tảng dùng chung.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, việc triển khai Nghị quyết số 57 không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ hay xây dựng hạ tầng số mà phải tạo ra giá trị mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công sau khi địa phương đã đạt vị trí dẫn đầu về Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những con số trên cho thấy khối lượng công việc mà hệ thống hành chính của tỉnh đang đảm nhiệm. Đồng thời, tỷ lệ hồ sơ quá hạn dù chiếm tỷ trọng nhỏ vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện chất lượng giải quyết công việc, nhất là ở những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đến cuối năm 2026, Vĩnh Long phấn đấu trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Một trong những trọng tâm cải cách của Vĩnh Long là rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan trực tiếp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng, đất đai, môi trường và những nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, địa phương đã công bố, công khai và triển khai 864 thủ tục. Trong đó, 142 thủ tục được phân cấp, 31 thủ tục được phân quyền, 258 thủ tục được cắt giảm, bãi bỏ; 46 thủ tục liên quan đến điều kiện kinh doanh được bãi bỏ và 387 thủ tục được đơn giản hóa.

Riêng theo kế hoạch của địa phương, tỉnh ban hành 13 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 54 thủ tục hành chính. Đến kỳ báo cáo, 42 thủ tục đã thực thi xong phương án, đạt 77,8%.

Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục, Vĩnh Long đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình giải quyết dựa trên dữ liệu. Qua rà soát 43 thủ tục hành chính do địa phương quy định, tỉnh xác định 8 thủ tục có thành phần hồ sơ có thể khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu.

Tỉnh đã công bố các phương án tái cấu trúc quy trình thuộc lĩnh vực đất đai, đường bộ, khoa học và công nghệ. Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp góp phần cắt giảm quy trình, giấy tờ và thành phần hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp phải cung cấp.

Ở cấp xã, 124/124 xã, phường đã vận hành ổn định quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có 813 nhân sự chuyên trách cùng 92 nhân sự từ các phòng chuyên môn được cử đến làm việc.

Việc tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính tạo thêm lựa chọn cho người dân khi thực hiện thủ tục, phù hợp với nơi cư trú, học tập và làm việc. Các địa phương cũng huy động lực lượng đoàn thể, tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo định hướng được Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu nêu tại hội nghị sơ kết Nghị quyết số 57, đến cuối năm 2026, Vĩnh Long phấn đấu trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc giải quyết thủ tục; duy trì việc thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Từ trợ lý AI đến dịch vụ công tận nhà

Nếu cải cách cấp tỉnh được đo bằng số thủ tục đơn giản hóa cùng thời gian, chi phí tiết kiệm, thì ở cấp xã, nhiều mô hình tại Vĩnh Long tập trung giảm thời gian chờ và số lần đi lại của người dân.

Đơn cử, Xã Châu Thành xây dựng "Trợ lý AI hỏi - đáp về thủ tục hành chính" trên nền tảng NotebookLM. Từ cơ sở dữ liệu riêng gồm các quyết định của Trung ương và tỉnh, hệ thống giúp người dân tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên về hồ sơ, quy trình, thời hạn, thẩm quyền và lệ phí. Mô hình có thể phát triển thành ứng dụng dùng chung cho các xã, phường.

Tại Tân Xuân, việc công khai thủ tục bằng mã QR đã giảm 50% lượt hỏi trực tiếp tại bộ phận một cửa và tăng 70% lượt truy cập đường dẫn thủ tục. Xã Giồng Trôm bố trí "Bàn trợ giúp nhanh" để hỗ trợ VNeID, tài khoản dịch vụ công và thao tác kỹ thuật, giúp công chức chuyên môn tiết kiệm 20-30 phút mỗi trường hợp. Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng được kiện toàn, với 3-5 người am hiểu công nghệ tại mỗi ấp, hỗ trợ người dân từ xa qua Zalo.

Xã Tập Sơn triển khai "Ngày thứ Năm không hẹn - Quy trình 4 tại chỗ", giải quyết trong ngày một số thủ tục về hộ kinh doanh, hộ tịch và chứng thực. Địa phương đã xử lý 126 hồ sơ, không phát sinh trường hợp trễ hạn.

Hay như tại Cầu Ngang, người cao tuổi, người khuyết tật và người hạn chế kỹ năng công nghệ được hướng dẫn tại khu vực riêng; công chức còn đến tận nhà hỗ trợ bốn trường hợp không thể trực tiếp tới trung tâm.

Những mô hình này góp phần cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về đổi mới phương thức phục vụ. Tuy nhiên, báo cáo quý III của UBND tỉnh cũng chỉ rõ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung của một số bộ, ngành vẫn còn chậm; việc đồng bộ dữ liệu đôi lúc phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.