Chưa đầy 1 năm: Đại gia BĐS Lê Thanh Thản, Đỗ Anh Dũng đã "tái xuất" muốn làm loạt dự án "khủng" còn cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có trở lại thương trường?

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trở lại thương trường?

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản chứng kiến sự "tái xuất" của các đại gia đình đám như Lê Thanh Thản và Đỗ Anh Dũng, với hàng loạt động thái tái khởi động và đề xuất những dự án quy mô lớn. Bên cạnh đó, loạt động thái mới từ FLC trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT FLC - chính thức hoàn tất các nghĩa vụ thi hành án đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Có thể thấy, thời gian qua, Tập đoàn FLC đã đồng loạt khởi động nhiều kế hoạch mới, đánh dấu giai đoạn tái thiết mạnh mẽ sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của biến động nội bộ và pháp .

Cụ thể, FLC đang tái khởi động nhiều dự án bất động sản quy mô lớn từ Hà Nội, Quảng Trị, Gia Lai và nhiều địa phương khác. Đầu tháng 6, tập đoàn tổ chức lễ ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Lễ ra quân dự án Hausman Premium Residences - đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Trước đó, tháng 4, tỉnh Gia Lai đã chấp thuận để tập đoàn này nghiên cứu, lập quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

Với dự án FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, tọa lạc tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) cũng được tỉnh Gia Lai chỉ đạo gỡ vướng, thúc đẩy tiến độ dự án.

Tháng 10, doanh nghiệp cũng đề xuất quy hoạch quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và khu vui chơi giải trí quy mô khoảng 700ha tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong quá trình tái thiết của FLC là việc chính thức tiếp quản lại Bamboo Airways vào tháng 9/2025, sau thời gian dài hãng hàng không này được nhóm cổ đông khác điều hành.

Theo thông tin công bố, FLC đã nhận lại quyền quản trị và điều hành từ nhóm cổ đông do ông Lê Thái Sâm đại diện, đồng thời bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Việc FLC lấy lại Bamboo Airways không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn thể hiện quyết tâm phục hồi toàn diện hệ sinh thái kinh tế – du lịch – bất động sản – hàng không của tập đoàn.

Ngày 11/11 tới đây, FLC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần hai diễn ra tại Hà Nội.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh, Mường Thanh "tái xuất" gây chú ý

Hai cái tên đình đám khác trên thị trường bất động sản đã "tái xuất" thời gian qua là ông Đỗ Anh Dũng và Lê Thanh Thản.

Cụ thể, hồi tháng 6, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Đỗ Anh Dũng cũng có mặt và đề xuất tỉnh này chấp thuận để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết và triển khai dự án khu đô thị thông minh tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt quy mô khoảng 4.320 ha. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của ông Đỗ Anh Dũng trong vai trò điều hành tập đoàn, giữ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai dự án khu đô thị đánh dấu sự trở lại của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.

Trước khi ông Đỗ Anh Dũng "tái xuất", Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xuất hiện trở lại trên thị trường bất động sản sau một thời gian vắng bóng.

Hồi đầu năm 2025, Tân Hoàng Minh đã đến Quảng Bình đề xuất nghiên cứu, quan tâm thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen tại các xã Ngư Thủy và xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tháng 3/2025, Tân Hoàng Minh gây chú ý trên thị trường bất động sản, khi cùng với CTCP Tổng Bách Hoá khởi công dự án Khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi (tên thương mại Greenera Southmark) thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 2,5 ha, dự kiến có 3 toà chung cư cao cấp.

Cuối tháng 6, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH TMDV Khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thí điểm làm dự án có vốn 1.800 tỷ đồng tại Nha Trang.

Bên cạnh đó, sự "tái xuất" của ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cũng gây chú ý trên thị trường bất động sản. Hồi tháng 8, tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn xã Tam Hưng (Hà Nội), lãnh đạo xã đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) về tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Trước đề nghị này, ông Lê Thanh Thản cam kết Tập đoàn Mường Thanh sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Khu đô thị Mỹ Hưng có diện tích 182 ha là quỹ đất thanh toán cho dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập Hà Nội), một phần trong dự án khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, do không đủ tiềm lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bất động sản đóng băng, dự án này bị bỏ hoang nhiều năm. Đến 2016, Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng mua lại dự án. Khi đó, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa Thanh Hà thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.