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Chưa có bằng vẫn lái xe tải kéo rơ moóc chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1

Huỳnh Thủy
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Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử lý trường hợp chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn lái xe tải đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1.

Ngày 16/9, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa phát hiện, xử lý một trường hợp chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô nhưng vẫn điều khiển xe tải đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc, chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1.

Lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện, xử lý các cá nhân liên quan. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, vào khoảng 16h10 ngày 15/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 1311+500 Quốc lộ 1, Tổ TTKS số 2 thuộc Trạm CSGT Tuy An (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe tải BKS 77H-098.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 77RM-020.XX chạy quá tốc độ quy định.

Qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định phương tiện chạy với tốc độ 61 km/h, vượt 11 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện được xác định là N.V.A. (SN 2008), chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

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