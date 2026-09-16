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Chưa có bằng lái, thanh niên 18 tuổi ở Đắk Lắk lái xe đầu kéo chạy quá tốc độ

MINH MINH
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Nam thanh niên chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô vẫn lái xe tải kéo sơ mi rơ moóc trên Quốc lộ 1 và chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 16/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ TTKS số 2 thuộc Trạm CSGT Tuy An vừa phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển xe tải kéo sơ mi rơ moóc khi chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô.

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 15/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 1311+500 Quốc lộ 1, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 77H-098.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 77RM-020.XX có dấu hiệu chạy quá tốc độ.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ.

Qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định phương tiện chạy với tốc độ 61 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường này là 50 km/h, vượt 11 km/h.

Đáng chú ý, người lái phương tiện được xác định là N.V.A. (SN 2008), chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

- Ảnh 2.

CSGT lập biên bản người vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Việc điều khiển xe tải kéo sơ mi rơ moóc khi chưa được cấp giấy phép lái xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1 có mật độ phương tiện lớn.

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Đắk Lắk

Giấy phép lái xe

quá tốc độ

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