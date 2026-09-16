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Cập nhật các điểm úng ngập ở Hà Nội sáng 16/9

Minh Tuệ
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Tính đến 6h sáng nay, Hà Nội ghi nhận 6 điểm úng ngập sau trận mưa kéo dài.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đến 6h ngày 16/9, qua công tác kiểm tra, trên địa bàn công ty quản lý xuất hiện một số điểm úng ngập .

Các điểm ngập xuất hiện ở đường Cổ Linh, phố Ngọc Lâm, Phố Phú Xá, Hoa Bằng (từ số 91 đến 97 và từ số 54 đến 56), Triều Khúc (từ ngõ 97 đến Ao Đình), cuối ngõ 42 Giang Văn Minh.

Cập nhật úng ngập Hà Nội sáng 16 / 9 sau trận mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Nước ngập trên phố Ngọc Lâm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trên địa bàn thành phố đang xuất hiện mưa trên diện rộng . Công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Các cửa phai, trạm bơm được kịp thời vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Ngoài hiện trường, công ty tiếp tục triển khai lực lượng ứng trực ngoài hiện trường, tăng cường kiểm tra các tuyến, khu vực trọng điểm, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm đảm bảo khả năng thu nước và khơi thông dòng chảy.

Lực lượng, phương tiện của công ty được duy trì ứng trực liên tục tại các vị trí trọng yếu để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ úng ngập, đọng nước; đồng thời phối hợp đảm bảo giao thông tại các khu vực có khả năng úng ngập cao.

Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Cập nhật úng ngập Hà Nội sáng 16 / 9 sau trận mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực tại điểm ngập ở phố Triều Khúc.

Dự báo ngày và đêm 16/9, Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to và có nơi có dông với lượng mưa cục bộ trên 180mm. Nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, với mức cao nhất 27-29°C. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và nơi có hệ thống thoát nước kém.

Dự báo từ đêm 17/9, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

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mưa lớn

Ngọc Lâm

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