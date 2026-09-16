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Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết ở Hà Nội

Minh Tuệ - Minh Đức
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Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết ở phố Văn Cao.

Hồi 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1h50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ở phố Văn Cao (Hà Nội).

- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy.

- Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Trong đó có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực cháy là tầng nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

- Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Tags

Văn Cao

cảnh sát PCCC

vụ cháy ở Hà Nội khiến 5 người chết

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