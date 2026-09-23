Chùa chật vật tài chính, trụ trì mang tiền công đức đi đầu tư chứng khoán, trái phiếu: Kết quả bất ngờ

Tại một ngôi chùa nhỏ ở Hokkaido, Nhật Bản, sư thầy Koukyo Yoneta, đời trụ trì thứ năm, đang làm một việc hiếm thấy trong giới tăng lữ Nhật Bản: đưa tiền công đức của chùa vào các kênh đầu tư tài chính.

Với nền tảng tài chính sẵn có, ông rót vốn vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, các quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và cổ phiếu, thu về mức sinh lời hơn 10% mỗi năm. Khoản lãi này đang được dùng để trang trải chi phí sửa chữa chùa ước tính khoảng 25 triệu yên - số tiền mà nguồn thu công đức thông thường không thể kham nổi.

Câu chuyện của sư Yoneta phản ánh một xu hướng rộng hơn đang diễn ra trong giới tôn giáo Nhật Bản. Số lượng Phật tử nước này đã giảm khoảng 14% trong hai thập kỷ qua, khi các tín đồ cao tuổi qua đời còn giới trẻ thành thị ngày càng rời xa các hoạt động tín ngưỡng truyền thống. Theo một khảo sát năm 2021, khoảng một nửa số chùa trên cả nước có doanh thu hàng năm dưới 4 triệu yên, mức quá thấp để duy trì hoạt động và bảo trì cơ sở vật chất về lâu dài.

Không phải ai trong giới tăng lữ cũng có nền tảng tài chính như sư Yoneta và cách làm này cũng đặt ra những câu hỏi về mặt triết lý. Phó trụ trì Yusho Kono của chùa Daian-ji thẳng thắn nêu ra nghịch lý này: các nhà sư về nguyên tắc không nên tham gia vào các hoạt động sinh lời nhưng nếu không hành động, nhiều ngôi chùa có nguy cơ không thể tiếp tục tồn tại.

Xu hướng đầu tư không chỉ dừng ở từng ngôi chùa riêng lẻ mà đang lan sang cả cấp giáo phái. Tông phái Tào Động (Soto-shu), quản lý khoảng 15.000 ngôi chùa trên khắp Nhật Bản, hiện phân bổ khoảng 10% trong danh mục đầu tư trị giá 13 tỷ yên vào trái phiếu chính phủ Nhật Bản và các công cụ tài trợ phát triển, tận dụng mặt bằng lợi suất đã cải thiện sau khi Nhật Bản chấm dứt chính sách lãi suất âm.

Số liệu thống kê cho thấy quy mô của xu hướng này không hề nhỏ. Tính đến tháng 3/2026, các tổ chức phi lợi nhuận tại Nhật Bản - bao gồm cả các tổ chức tôn giáo và trường học - đang nắm giữ tổng cộng khoảng 5.000 tỷ yên trái phiếu doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 2023. Điều này cho thấy việc tìm đến thị trường tài chính để duy trì hoạt động đang trở thành một chiến lược ngày càng phổ biến, trong bối cảnh lạm phát và sự suy giảm niềm tin tôn giáo truyền thống tiếp tục đặt ra thách thức tài chính cho các tổ chức tôn giáo Nhật Bản.

Tham khảo: Yahoo News