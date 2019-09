Hôm nay ngày 11/9, Miley Cyrus cùng bạn gái Kaitlynn Carter được bắt gặp khi sóng đôi đi trên đường phố New York, Mỹ. Được biết, nữ ca sĩ 27 tuổi đã tới New York 1 tuần trước để tham dự tuần lễ thời trang New York's Fashion Week.

Cho tới ngày hôm qua, cô bạn gái Kaitlynn mới di chuyển từ Los Angeles tới đây để đoàn tụ cùng giọng ca " Wrecking Ball ".



Những hình ảnh sóng đôi của Miley và Kaitlynn ngay lập tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, không chỉ vì độ đẹp đôi của hai người mà còn nhờ khí chất minh tinh ngời ngời không phải ai cũng có.

Hai mỹ nhân nổi tiếng của Hollywood cùng mặc trang phục đen toàn bộ, tôn lên làn da trắng nõn nà không tì vết, cộng thêm thần thái ngút ngàn, khiến họ trông chẳng khác nào những nữ tổng tài bá đạo bước từ trong tiểu thuyết ra.

Sau khi chia tay cùng Liam Hemsworth, Miley lập tức dính nghi vấn hẹn hò đồng tính cùng Kaitlynn Carter. Tuy nhiên, cặp đôi lại nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ bởi ngoại hình xuất sắc và quá đẹp đôi.

Có thông tin cho rằng cặp đôi đồng tính mới của Hollywood đã chính thức dọn về chung một nhà từ 1 tháng trước và hiện tại vẫn chung sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

Cặp đôi thường xuyên mặc trang phục tương đồng nhau, ngầm xác minh họ là một đôi chính thức

Nguồn: Hollywoodlife