Bạn của Liam Hemsworth đã tiết lộ rằng nam diễn viên và Miley Cyrus sẽ không bao giờ quay lại với nhau. Cụ thể, một nguồn tin chia sẻ với tạp chí NW rằng Liam không thể chịu đựng được Miley khi cô bắt đầu quay lại con đường tiệc tùng, thác loạn thâu đêm.



Họ kể rằng: "Liam đã quá mệt mỏi với việc bị Miley thường xuyên hạ nhục. Cách cô ấy cư xử thật sự tồi tệ. Miley đã làm quá tốt chuyện đẩy Liam ra xa. Cô ấy như thể muốn chắc chắn rằng Liam sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa".

"Ngay sau khi kết hôn, cô ta đã ngay lập tức chứng nào tật nấy. Tuy trong quá khứ họ đã từng chia tay rồi quay lại nhiều lần, nhưng lần này sẽ thật sự là dấu chấm hết", nguồn tin cho hay.

Không lâu trước đó, tờ The Sun cũng đưa tin gia đình Liam Hemsworth đang động viên Liam cắt đứt hoàn toàn với giọng ca "Can't Be Tamed". Nguồn tin này cho hay: "Miley và Liam đều dùng từ chia tay thay vì ly hôn.

Đây là điều khiến hai bên gia đình lo lắng. Họ sợ rằng đây chính là cánh cửa để ngỏ khiến cả hai luôn có cơ hội quay lại bên nhau trong tương lai. Gia đình của Miley và Liam đều cho rằng cuộc hôn nhân của họ đã trở nên tiêu cực trong thời gian quá lâu. Họ thật sự không thuộc về nhau".

Sau quá nhiều lần tan vỡ, cả hai bên gia đình đều hy vọng Miley và Liam sẽ dứt khoát cho nhau lối đi riêng

Nguồn: Dailymail