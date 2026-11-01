Chú ý: Tiết lộ thông tin người trúng xổ số sẽ bị phạt nặng

Nghị định mới quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi làm lộ thông tin người lĩnh thưởng, gian lận vé số, từ khâu mua, bán đến tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Theo quy định mới, tổ chức có hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng xổ số bị xử phạt từ 40-60 triệu đồng.

Đối với các vi phạm khác liên quan đến hoạt động trả thưởng, tổ chức cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi tổ chức tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng nhưng lưu trữ chưa đủ thời gian quy định.

Với các cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng

Cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt từ 60-100 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ vé xổ số vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Nghị định cũng quy định đối tượng không được phép tham gia chơi xổ số bao gồm: người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Với những cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng vẫn mua vé để dự thưởng có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 10-15 triệu đồng theo quy định.

Đối với người bán vé có hành vi bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện, mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn, tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.