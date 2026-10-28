Chủ xe VinFast VF 6 kỳ vọng gì ở xe thế hệ mới: Treo thanh xoắn chưa chắc là ‘cải lùi’

VinFast VF 6 thế hệ mới đang được chạy thử với nhiều thay đổi, tin đồn xe chuyển sang treo thanh xoắn gây nhiều tranh luận, nhưng dưới góc nhìn của một chủ xe, đây chưa hẳn là bước lùi.

Sau VF 8 thế hệ mới, đến lượt VF 6 được VinFast tích cực chạy thử và dự kiến sớm ra mắt. Dựa theo những hình ảnh thực tế, không khó điểm qua những nâng cấp được dự đoán trên mẫu B-SUV này, trong đó có cả những thay đổi gây tranh luận.

VinFast VF 6 mới đang trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: ST

Về ngoại thất, VF 6 mới được cho là sẽ tham khảo ngôn ngữ thiết kế của VF 7, với đầu xe gọn hơn và cụm đèn đặt dọc hai bên. Thay đổi lớn nhất là khoảng sáng gầm, dự kiến tăng lên mức tiệm cận các dòng SUV cỡ C như Mazda CX-5. Nâng cấp này giúp bảo vệ bộ pin dưới sàn xe tốt hơn, song có thể ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành.

Bộ mâm đúc phay hiện tại nhiều khả năng được thay bằng mâm ốp tương tự VF 8 nhằm tối ưu khí động học và mức tiêu thụ điện, đổi lại tính thẩm mỹ kém hơn.

Đáng chú ý, hệ thống treo thanh xoắn có thể thay thế liên kết đa điểm. Nhiều ý kiến sẽ coi đây là bước lùi, nhưng đối với một chủ sở hữu một chiếc VF 6 Plus, lại có nhận định ngược lại từ trải nghiệm thực tế.

VinFast VF 6 hiện tại có giá bán khởi điểm 646 triệu đồng. Ảnh: AP Team

Từ góc nhìn người dùng, chủ xe cũng chỉ ra những hạn chế mà VF 6 hiện hành cần khắc phục, chẳng hạn như trọng lượng xấp xỉ 2 tấn, quá lớn đối với một mẫu xe cỡ B hay quãng đường di chuyển thực tế chỉ khoảng 350 km.

Khoang cabin dự kiến được thiết kế lại theo phong cách VF 8 với vô lăng hai chấu, cần số đặt sau vô lăng. Cách làm này giúp tối ưu chi phí và linh kiện, nhưng cũng khiến nội thất các mẫu xe VinFast ngày càng ít khác biệt.

Những khả năng điều chỉnh công suất động cơ, dung lượng pin cùng bài toán duy trì mức giá cạnh tranh, hiện khoảng 630–650 triệu đồng với bản Plus tại đại lý, cũng được phân tích chi tiết ở video bên dưới.



