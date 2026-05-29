Chủ xe VF 8 đời đầu nói thẳng về VF 8 thế hệ mới: Đáng để ‘xuống tiền’ hay bình tĩnh chờ đợi thêm?

Vĩnh Phúc
|

VinFast VF 8 mới đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Còn với những ai đã từng sử dụng bản tiền nhiệm, họ bình tĩnh hơn để đưa ra những nhận định rất thực tế.

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt đã ngay lập tức chiếm sóng toàn bộ các diễn đàn ô tô tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều tạo nên sự tò mò nhất chính là góc nhìn từ những người đã có thời gian dài gắn bó cùng phiên bản đời đầu. Liệu một chủ xe kỳ cựu có sẵn sàng xuống tiền để nâng cấp lên thế hệ mới sau khi trải nghiệm thực tế hay không?

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá bán 999 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Anh Nguyễn Văn Khánh – một chủ xe tiên phong VinFast VF 8 đời đầu – đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về thiết kế ngoại thất. Dù đánh giá cao sự thay đổi mang tính tối ưu của nền tảng khung gầm mới giúp trọng lượng xe giảm đáng kể, anh vẫn bộc lộ sự lấn cấn về một vài chi tiết.

Trái ngược với những tranh cãi ở bên ngoài, không gian cabin của chiếc SUV điện thế hệ mới lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt. Anh Khánh tỏ ra đặc biệt ấn tượng trước bước nhảy vọt về độ hoàn thiện chi tiết cũng như sự thay đổi mang tính công thái học ở khu vực điều khiển trung tâm. Thậm chí, một tinh chỉnh nhỏ tinh tế ở hàng ghế thứ hai đã giải quyết được triệt để nỗi phiền toái lớn nhất của gia đình anh ở phiên bản cũ.

Anh Nguyễn Văn Khánh chia sẻ góc nhìn cá nhân về VF 8 thế hệ mới.

Đặc biệt, câu chuyện gây chia rẽ cộng đồng mạng về việc hãng điều chỉnh lại thông số pin, sức mạnh động cơ và hệ dẫn động cũng được bóc tách dưới góc nhìn thực dụng. Anh Khánh nhận định những thay đổi của VF 8 thế hệ mới là một sự tinh chỉnh thực dụng.

Đáng chú ý, dưới góc nhìn kinh tế của một người chạy xe điện lâu năm, cựu chủ xe đã đưa ra những nhận định bất ngờ khi đặt VF 8 mới cạnh các đối thủ máy xăng sừng sỏ như Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Liệu cựu chủ xe có sẵn sàng đặt cọc phiên bản hiện tại của VF 8 ngay lập tức, hay anh đang chờ đợi một điều gì đó hấp dẫn hơn trong thời gian tới? Thị trường xe lướt sẽ biến động ra sao đối với các dòng VF 8 đời đầu? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngay bên dưới


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn hiện nay sẽ ra sao?


Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

