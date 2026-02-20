Chủ xe Toyota RAV4 bản hybrid này khỏi cần mua máy phát điện khi xe có thể cấp điện cho nhà trong suốt cả tuần

Không chỉ là một mẫu SUV PHEV thông thường, Toyota RAV4 PHEV đời 2026 vừa được giới thiệu tại Nhật Bản với một tính năng đáng chú ý, khi có thể cung cấp điện cho gia đình trong tối đa 7 ngày khi mất điện.

Toyota RAV4 PHEV thế hệ mới vừa ra mắt tại Nhật Bản với mức giá cao nhất khoảng 1 tỷ đồng. Ảnh: Toyota.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng cơ chế hoạt động của chức năng này lại khá rõ ràng. RAV4 PHEV 2026 được trang bị bộ pin dung lượng 22,7 kWh, lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu hybrid sạc ngoài hiện nay. Khi pin được sạc đầy và bình xăng đổ đầy nhiên liệu, xe có thể vận hành ở chế độ “Power Supply Time Priority Mode”, tạm hiểu là chế độ ưu tiên duy trì thời gian cấp điện.

Ở chế độ này, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng điện từ pin để cấp cho các thiết bị bên ngoài. Khi pin xuống mức thấp, động cơ xăng 2.5L sẽ tự động khởi động để sạc lại pin, sau đó tiếp tục chu trình cung cấp điện. Nhờ sự kết hợp giữa nguồn điện tích trữ và nhiên liệu xăng, xe có thể duy trì dòng điện liên tục cho các thiết bị công suất khoảng 400W trong tối đa 7 ngày.

Toyota cho biết xe hỗ trợ đầu ra điện tối đa 1.500W thông qua ổ cắm bên trong khoang hành lý và cổng cấp điện ngoài. Điều này đủ để vận hành các thiết bị thiết yếu như đèn chiếu sáng, tủ lạnh cỡ nhỏ, bộ phát Wifi, sạc điện thoại hoặc thiết bị y tế cơ bản trong trường hợp khẩn cấp.

Xe gây ấn tượng với chức năng có thể cung cấp điện cho một gia đình trong 7 ngày liên tục. Ảnh: Toyota.

Về bản chất, RAV4 PHEV không chỉ dựa vào pin như một mẫu xe điện thuần túy, mà còn tận dụng động cơ xăng như một “máy phát điện” di động. Chính yếu tố này giúp kéo dài thời gian cấp điện lên nhiều ngày, thay vì chỉ vài giờ.

Ngoài tính năng cấp điện dự phòng, RAV4 PHEV 2026 vẫn giữ cấu hình quen thuộc với động cơ xăng 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 324 mã lực và hệ dẫn động bốn bánh điện tử.

Theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Nhật Bản, mẫu SUV này có thể di chuyển gần 150km ở chế độ thuần điện. Thiết kế và hệ thống hỗ trợ lái cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn. Khoang lái sử dụng màn hình trung tâm kích thước lớn với giao diện mới, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và khả năng kết nối điện thoại không dây. Hệ thống phần mềm hỗ trợ cập nhật từ xa (OTA), giúp xe có thể cải thiện tính năng theo thời gian.

RAV4 thế hệ mới được nâng cấp về trang bị và an toàn hiện đại hơn. Ảnh: Toyota.

Gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới được bổ sung, nâng cấp các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thích ứng hoạt động mượt mà hơn. Khung gầm và hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm tăng độ ổn định khi vận hành. Riêng bản GR Sport có thêm các chi tiết thiết kế thể thao và thiết lập lái thiên về cảm giác năng động hơn.

Với việc bổ sung khả năng cấp điện dài ngày, Toyota đang mở rộng vai trò của xe PHEV: không chỉ là phương tiện di chuyển tiết kiệm nhiên liệu, mà còn có thể trở thành nguồn điện dự phòng trong các tình huống thiên tai, mất điện diện rộng hoặc khi hoạt động ngoài trời.

Mẫu xe đã chính thức mở bán tại Nhật Bản, với mức giá quy đổi khởi điểm từ 950 triệu đồng. Ảnh: Toyota.

Toyota đã chính thức mở nhận đặt hàng RAV4 PHEV thế hệ mới tại Nhật Bản, với kế hoạch sản xuất khoảng 700 xe mỗi tháng. Phiên bản Z của mẫu xe RAV4 PHEV có giá 6 triệu yên, tương đương khoảng 950 triệu đồng, cao hơn 1,1 triệu yên (khoảng 175 triệu đồng) so với bản hybrid thông thường có cấu hình tương đương. Trong khi đó, biến thể GR Sport chỉ dành cho hệ truyền động PHEV là phiên bản đắt nhất dòng xe, với giá từ 6,3 triệu yên, tương đương khoảng 1 tỷ đồng.