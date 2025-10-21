Chủ xe Peugeot 3008 ở Bắc Ninh kể lại khoảnh khắc bất lực nhìn ô tô cháy trơ khung

Theo chia sẻ của chủ xe, vào thời điểm xảy ra vụ việc chiều 17/10, cả hai vợ chồng anh chị đều đang ở trong nhà và nghe được tiếng hô hoán của người dân, sau đó mới “tá hỏa” khi phát hiện ra chính chiếc Peugeot 3008 của gia đình mình đang bắt lửa .

Chiếc Peugeot 3008 bị cháy tại Bắc Ninh hôm 17/10. Video: Thu Hằng

“Ở thời điểm người dân xung quanh hô hoán rằng có xe bị cháy, khi đó tôi ở trong nhà và không biết là xe của ai vì bên ngoài có ba ô tô đỗ liền nhau. Khi chạy ra ngoài mới thấy khói bốc ra từ xe của mình, tôi mới chạy đi lấy bình cứu hỏa của nhà dân.

Ngọn lửa xuất hiện ở phía trên của lốp sau bên phải. Tuy nhiên do bình cứu hỏa để đã lâu nên chỉ xịt được ít là hết, khi đó ngọn lửa vẫn đang bùng lên. Tôi phải dùng tới bình cứu hỏa thứ hai nhưng chỉ dập được một phần lửa lan dưới gầm xe. Còn ngọn lửa lớn đang cháy ở khu vực nắp bình xăng và chắn bùn không thể dập được”, anh Thế Anh bày tỏ sự bất lực.

Chủ xe sau đó phải liên hệ các cơ quan chức năng địa phương để được hỗ trợ, trong khi người dân xung quanh cũng ra sức giúp đỡ. Theo anh Thế Anh, thời điểm phát hiện xe bị cháy và quay video lại khoảng 14h30 chiều, và khoảng 20-25 phút sau khi lực lượng cứu hỏa tới can thiệp thì ngọn lửa mới được dập tắt.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Thế Anh cho biết gia đình cũng đã liên hệ tới Peugeot Việt Nam để thông báo ngay sau khi xảy ra vụ việc. Phía hãng sau đó đã cử chuyên viên kỹ thuật tới để kiểm tra hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng nhằm tìm ra nguyên nhân xảy ra sự cố.

“Tôi thấy người của hãng nói đây là chiếc Peugeot thứ hai cháy tại Việt Nam. Nguyên nhân chính thức vẫn cần cơ quan chức năng điều tra và kết luận nhưng tôi không nghĩ là do tác nhân bên ngoài xe. Công việc chính của tôi ở Hà Nội nên cũng thường xuyên sử dụng xe, giờ coi như không có phương tiện đi lại”, chị Hằng - vợ của anh Thế Anh nói.

Chiếc Peugeot 3008 của gia đình chị Hằng - anh Thế Anh bị cháy trơ khung.

Theo chia sẻ của chủ xe, chiếc Peugeot 3008 được gia đình mua mới, đăng ký lần đầu vào tháng 7/2022, đến nay đã đi khoảng 14.000 km. Xe nguyên bản 100%, không độ chế hay thay thế bất kỳ linh kiện nào trên xe ngoài lốp.

Chị Hằng cũng cho biết chiếc xe này vừa hết hạn bảo hiểm thân vỏ và gia đình chưa kịp gia hạn. Trong trường hợp nguyên nhân cháy do yếu tố bên ngoài, chủ xe sẽ phải chịu "mất trắng" tài sản. Sau khi chia sẻ vụ việc trên mạng xã hội, gia đình chị Hằng - anh Thế Anh đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng.

Trước đó vào cuối tháng 7, một chiếc Peugeot 3008 khác cũng bị cháy tại Bắc Ninh . Vụ việc xảy ra tại khu vực chung cư Hòa Long. Dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt, ngọn lửa vẫn thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe này, thậm chí còn ảnh hưởng đến một chiếc ô tô khác đỗ bên cạnh.