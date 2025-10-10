Chủ xe Hyundai Santa Fe cần kiểm tra ngay một chi tiết nếu không muốn xe mình cháy rụi khi va chạm

Hyundai gần đây đã thông báo triệu hồi lớn với hơn 135.000 chiếc Santa Fe thuộc đời 2024 và 2025 do một lỗi phát hiện sau khi tiến hành thử nghiệm va chạm.

Cụ thể, lớp bảo vệ dây đai khởi động có thể không được lắp đặt kín đáo trên cực "B" của động cơ khởi động, tạo điều kiện cho các trường hợp va chạm nhất định có thể khiến cực này chạm vào bộ phận tản nhiệt, từ đó dẫn đến nguy cơ chập điện và hỏa hoạn. Điều này càng trở nên nguy hiểm hơn khi xe đã bị tai nạn và có khả năng rò rỉ nhiên liệu.

Bên trái là đúng tiêu chuẩn, còn bên phải là bị lỗi. Ảnh: NHTSA

Sự cố này lần đầu tiên được Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) phát hiện trong một bài kiểm tra đâm va phía trước của Chương trình Đánh giá Xe mới (NCAP) với một chiếc Santa Fe đời 2024. Ngay sau đó, khói được phát hiện tỏa ra từ khoang động cơ, dẫn đến cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Hyundai đã nỗ lực tìm kiếm và cuối cùng phát hiện ra rằng có "một số" xe có vấn đề với lớp bảo vệ cực của động cơ khởi động không được lắp đặt chính xác.

Các kiểm tra tại nhà máy sau đó không tìm thấy sự cố tương tự và các bài thử nghiệm cho thấy một lớp bảo vệ được lắp đặt đúng cách sẽ không bị lỏng lẻo theo thời gian. Dựa trên những phát hiện này, chuyên gia tin rằng chỉ có khoảng 1% số xe bị triệu hồi gặp phải vấn đề này. Điều này giải thích tại sao sự cố được NHTSA ghi nhận là trường hợp duy nhất được biết đến.

Vấn đề chỉ gặp ở trên một số nhỏ Santa Fe. Ảnh: S/T

Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn, các chủ xe Santa Fe sẽ cần đưa xe của mình đến các đại lý Hyundai để kiểm tra lớp bảo vệ cực của động cơ khởi động, và thực hiện việc lắp đặt lại nếu cần thiết. Quá trình này được cho là sẽ diễn ra nhanh chóng, mất chưa đầy nửa giờ để hoàn thành.

Những lá thư thông báo sẽ được gửi đến tay chủ sở hữu vào tháng 12 tới. Đây là một phần trong những nỗ lực không ngừng của Hyundai nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng và giữ vững uy tín của hãng trên thị trường quốc tế.