Chủ xe đánh giá Hongqi H9 sau một năm: ‘Hơn xe Đức cùng tầm giá, bảo dưỡng mỗi lần chỉ hết hơn 2 triệu’

Nửa năm trở lại đây, người tiêu dùng trong nước liên tục nghe tin các hãng ô tô gốc Trung Quốc có kế hoạch đặt chân tới Việt Nam. Khởi đầu làn sóng là Wuling, Haval và sắp tới là Omoda, Jaecoo, BYD, Geely và Haima. Kết quả này đến từ hai phía, các thương hiệu ô tô Trung Quốc thấy cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, trong khi người tiêu dùng Việt Nam đã dần cởi mở hơn với các thương hiệu ô tô Trung Quốc.

Thế nhưng, giá bán đa số sản phẩm của các thương hiệu ô tô kể trên dự kiến đều nằm dưới mốc 1 tỷ đồng. Còn ở phân khúc cao hơn, hiện chỉ có một mình Hongqi dám mạo hiểm. Số đông cho rằng, với tầm tiền mua xe Hongqi, ít ai chọn xe Trung Quốc khi có thể lựa chọn các mẫu xe sang của Mercedes-Benz, BMW, Audi hay Lexus, bởi khách hàng mua xe sang thường coi trọng thương hiệu để gây dựng hình ảnh trong công việc làm ăn.

Anh Nguyễn Sơn, sống tại TP.HCM, có lẽ thuộc số ít.

- Chào anh Sơn, quá trình anh cân nhắc chiếc xe này như thế nào?

Chào bạn. Thời điểm trước khi mua xe, tôi cũng tham khảo một số mẫu xe sang trên dưới 2 tỷ đồng. Tôi cân đối giữa Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series và Hongqi H9. Tôi bị thuyết phục bởi Hongqi H9 vì nội thất đẹp hơn và nhiều tính năng, trang bị hơn hẳn so với hai mẫu xe Đức.

Cuối cùng, tôi chọn Hongqi H9 2.0 Premium giá lúc đó 1,888 tỷ đồng, ra biển số là 2,07 tỷ đồng. Sau khi mua về, tôi gắn thêm một số phụ kiện, cộng dồn hết tất cả là 2,1 tỷ đồng. Thực ra, tôi thích phiên bản 3.0 Premium hơn vì có cửa hít và phuộc hơi, nhưng hãng không đưa bản này về. Còn bản 3.0 Flagship tương đương trang bị nhưng chỉ có 4 chỗ, không phù hợp để sử dụng gia đình.

- Anh đã và đang sử dụng những chiếc xe nào?

Tôi đã sử dụng qua nhiều mẫu xe, từ Mazda CX-5, đổi sang CX-8 rồi đổi sang Hongqi H9 như hiện tại. Trong gia đình tôi cũng đang có một số mẫu xe sang và xe phổ thông khác.

- Hongqi H9 có phải chiếc xe anh sử dụng hàng ngày?

Đúng vậy. Chỉ trừ lúc nào đi tới kho than, đường xấu thì mới lấy Honda CR-V để đi vì nó gầm cao, còn lại chỉ dùng chiếc xe này. Tôi cũng đã lái Hongqi H9 tới kho than vài lần, nhưng gầm thấp không phù hợp cho lắm.

- Anh đánh giá thế nào về Hongqi H9 sau 1 năm sử dụng?

Xe này tôi đã dùng hơn 1 năm, đi hơn 31.000 km, mà gần như không lỗi lầm gì nên có thể nói là chất lượng xe tốt, không hư vặt, tay nắm cửa thò thụt cũng chưa gặp lỗi bao giờ. Ghế da vẫn còn mới dù có một vài vết dơ và nhăn. Lý do là bởi nội thất màu nâu và tôi cũng làm ngành than nên khó tránh khỏi. Còn ở ngoại thất, nước sơn “zin” vẫn đẹp và mới. Xe từng bị trầy xước và tôi có đem đi sơn lại ở garage tư nhân. Lúc đầu, do màu sơn xe này cũng ít thấy nên tôi nghĩ khó sơn lại, nhưng thực tế, họ làm rất đẹp, không khó như tưởng tượng. Sơn cũng rất dày. Garage họ nói cùng thời gian chà sơn, thì với mấy chiếc Toyota, sơn xe ra lâu rồi.

Tôi thích bản 3.0 vì động cơ mạnh hơn. Nhưng thực tế, bản 2.0 này đạp cũng vọt và êm lắm. Bật chế độ lái Thể thao, đạp ga là xe nhổm đầu và lưng dính vào ghế. Ở dải tốc độ cao hoặc rất cao, vô lăng đầm và không bị rung lắc. Mà đặc biệt vô lăng của xe này rất nhẹ, nhẹ hơn cả Audi A8, một ngón tay chạm vào là có thể xoay mấy vòng. Nếu mà lái chiếc xe này xong rồi sang lái CR-V, Corolla Cross sẽ thấy vô lăng xe khác nặng. Hoặc có lần tôi lái Land Cruiser V8, thấy không khác gì phải gồng tay để lái xe nếu so với Hongqi.

Về giảm xóc, nếu đường đẹp thì êm. Còn đường xấu thì không êm lắm do không có phuộc hơi và một phần do lốp runflat mỏng và mâm lớn 20 inch. Tôi từng bị xịt lốp 2 lần nhưng vẫn đi như bình thường thêm 20 km đến garage để vá. Cách âm cũng tốt.

- Anh nói so với những mẫu xe sang dưới 3 tỷ đồng thì Hongqi H9 gần như không có đối thủ, anh có thể giải thích chi tiết hơn không?

Hongqi H9 có rất nhiều thứ mà xe của Mercedes-Benz hay BMW cùng tầm giá không có. Ví dụ như tự lùi chuồng không cần ô đậu xe có sẵn, gương chiếu hậu bằng camera, camera hành trình có tích hợp hiển thị đạp ga, phanh, xi-nhan rất tiện trong trường hợp cần tranh luận với cảnh sát giao thông nếu mình đi đúng.

Khi chuyển số lùi (R) rồi chỉnh gương bên phụ cụp xuống thì sau này, mỗi lần về R, xe sẽ tự chỉnh gương về vị trí cụp đó. Cái này lúc mua xe tôi không hề biết.

Khi tắt máy, nếu có ai đụng vào xe thì camera hành trình sẽ tự động kích hoạt, nhưng cái hay ở đây là nó sẽ kích hoạt trước khi va chạm xảy ra 1 phút, tức là nếu va chạm phía trước xe thì toàn bộ sự việc sẽ được ghi lại. Bạn tôi đã gặp trường hợp này khi bị một chiếc xe khác lùi trúng khi đang đậu xe và toàn bộ sự việc được ghi lại đầy đủ. Điều này làm tôi bất ngờ, và tôi nghĩ các mẫu xe khác tại Việt Nam gần như không có.

Đèn pha chiếu xa rất sáng và thông minh, còn ở chế độ chiếu gần thì hơi tối. Trời mưa, xe sẽ tự động lên kính và đóng cửa sổ trời nếu không may quên. Hongqi H9 có tấm nhựa che khoang động cơ, nhìn chỉn chu và cách âm tốt hơn, trong khi Audi A8 2015 không có.

- Vậy Hongqi H9 có nhược điểm nào không?

Có chứ. Không chiếc xe nào hoàn hảo cả. Hongqi H9 của tôi bản 2022 chưa cài được bản đồ và Apple CarPlay. Như xe của bạn tôi sản xuất 2021 thì lại cài được, hay chiếc E-HS9 cũng cài được, có thể cắm Android Box để mở rộng ứng dụng. Hy vọng có bản cập nhật nào đó có thể khắc phục vấn đề này.

Khi đi qua gờ cao, trong nội thất thỉnh thoảng có tiếng cạch cạch. Nhược điểm này cũng nhỏ thôi. Như chiếc Mazda cũng bị suốt, nhưng xe phổ thông nên tôi không để ý, còn với Hongqi, họ khắc phục được cái đó thì tốt.

Một số người hay gặp lỗi lâu lâu xe không nhận chìa khóa. Mấy bạn “sales” không biết làm cách nào để khắc phục lỗi đấy, nhưng có một cái mẹo rất dễ. Ai bị thì chỉ cần đặt vào phần giữa hai hộc đựng cốc hàng ghế trước là xe nhận chìa khóa ngay.

Thỉnh thoảng độ sáng HUD tụt về 0, phải chỉnh lại độ sáng, hay khi lên xe, điều hòa không bật sẵn, phải tự bật bằng tay. Trong sách hướng dẫn sử dụng, họ có ghi điều hòa một thời gian sẽ tự “reset” nên tôi không biết như thế có phải lỗi hay không.

Có một số nhược điểm nho nhỏ khác như mỗi lần lên xe cứ phải tắt istop (tính năng ngắt động cơ tạm thời), giá như tắt luôn được cái này đi thì hay. Xe không có tiếng Việt và màn hình ghế sau còn không có cả tiếng Anh, sử dụng bất tiện. Trời hơi râm mát tí là đèn pha đã tự động kích hoạt, tôi thấy không cần thiết lắm.

Gầm của Hongqi H9 nhìn có vẻ không thấp, nhưng thực tế nó thấp vì có tấm bảo vệ gầm lót ở bên dưới. Tôi bị cạ vào tấm bảo vệ gầm này mấy lần rồi. Bù lại, bên trong tấm đó có bông để tiêu âm, nên nó hạn chế nhiều tiếng ồn gầm dội lên.

- Với một chiếc xe Trung Quốc, mọi người thường thắc mắc về chi phí sử dụng. Vậy chiếc Hongqi H9 của anh như thế nào?

Lúc mới mua, xe “ăn” khoảng 13 lít/100km. Giờ thì xe ổn định rồi, mức tiêu thụ dao động trong khoảng 11 lít/100km đường hỗn hợp. Đường trường thì kỷ lục cao nhất mà tôi đạt được là 7 lít/100km.

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa rẻ lắm. Tôi bảo dưỡng ở đại lý của hãng, mà đây là đại lý ủy quyền thôi, không phải 3S, nên chi phí cũng như garage tư nhân. Tôi bảo dưỡng tổng cộng 4 lần, mốc 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km và 30.000 km. Tôi nhớ lần 10.000 km chỉ hết 2-2,5 triệu đồng tiền bảo dưỡng. Nếu như các mẫu xe khác bảo dưỡng 5.000 km một lần, thì bảo dưỡng 5.000 km của Hongqi H9 chỉ hết hơn 1 triệu đồng. Họ chỉ thay mấy thứ đơn giản thôi, như lọc gió, nhớt... Chi phí này càng rẻ nếu so với xe sang. Tôi đi bảo dưỡng Mercedes-Benz GLC mốc 30.000 km hết hơn 8 triệu đồng.

Chiếc Hongqi H9 của tôi thì chưa bị đâm đụng. Nhưng như xe của bạn tôi bị xe máy húc vào đằng sau, gãy một tấm ốp crôm. Vào đại lý của hãng, họ báo giá 3 triệu đồng. Nhưng nếu cũng tấm crôm đó trên Audi A8 thì chắc phải rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi bị trộm bẻ một bên gương chiếu hậu, sáng thứ 2 đến hãng thì chiều đã có đồ thay. Tất cả chi phí mua gương, sơn và vận chuyển chỉ hết tầm 17,5 triệu đồng.

Đồ thay của Audi A8 đắt lắm. Lúc đầu, tôi toàn đưa xe vào hãng, nhưng về sau quen một garage tư nhân nên chỉ đưa xe tới đó. Trong hãng báo giá thay cửa toàn 70 triệu đồng. Hay có lần đèn trước bị hòn đá văng vào nứt chóa đèn, họ báo thay hơn 220 triệu đồng một bên, nếu thay bên ngoài chỉ hết vài chục triệu đồng thôi. Gương bị bẻ trộm một lần, hãng báo 120 triệu đồng một bên. Đồ thay của xe sang rất mắc, đỉnh điểm có lần tôi bảo dưỡng hết hơn 50-60 triệu đồng.

- Phải nhìn nhận thực tế rằng, số lượng Hongqi lăn bánh tại Việt Nam không nhiều, anh có lo ngại nếu hãng không còn phân phối dẫn đến vấn đề khan hiếm phụ tùng?

Tôi không lo. Trường hợp hãng không còn, tôi hoàn toàn có thể chủ động hoặc nhờ garage tư nhân đặt hàng, vì đặt mua phụ tùng từ các trang thương mại điện tử chỉ mất 7-10 ngày.

- Sử dụng một chiếc xe Trung Quốc, anh đã bao giờ nhận những ý kiến trái chiều chưa?

Từ lúc tôi mua xe này chưa thấy ai chê vì đây là xe Trung Quốc cả. Nhiều người nói nó giống Rolls-Royce, nhưng có thể tôi thường xuyên theo dõi xe cộ nên thấy không giống lắm. Từ đèn, thiết kế hay bên trong không giống tí nào rồi. Chắc nhiều người thấy xe này phom dài, mặt ca-lăng đứng nên nói xe giống Rolls-Royce nhưng Hongqi thì chiếc nào cũng vậy cả.

- Nghe chia sẻ vừa rồi, có thể nói anh rất hài lòng với chiếc xe này, nhưng đã khi nào anh có ý định đổi một chiếc xe khác?

Tôi chưa có ý định đổi xe. Nếu đổi xe cùng tầm tiền 2 tỷ đồng thì tôi chưa nghĩ ra được chiếc xe nào thay thế nó được. Còn nếu tầm tiền lớn hơn thì câu chuyện sẽ khác. Nói chung là tôi hài lòng với Hongqi H9.

- Cảm ơn anh vì đã chia sẻ!