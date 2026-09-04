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Chủ xe Bugatti nhận thông báo phạt nguội vì vượt tốc độ dù chưa từng đến địa điểm đó: Bộ Công an trả lời thế nào?

Đinh Anh
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Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh.

Công dân T.T.C.T gửi câu hỏi đến Bộ Công an với nội dung như sau: “Tôi đã nhận được lỗi phạt nguội vượt tốc độ vào ngày 21/12/2024 cho xe ô tô 90A - 000.XX tại tỉnh Quảng Bình nhưng tôi chưa từng tới địa điểm đó tại thời điểm ấy. Sau khi liên hệ với Cảnh sát giao thông, tôi được yêu cầu tới trụ sở làm việc số 128 Nguyễn Hữu Cảnh (Quảng Trị) hoặc số 14 Phan Chu Trinh (Hải Phòng); song tôi không có đủ điều kiện tới hai địa điểm đó. Kính đề nghị Quý cơ quan kiểm tra tình trạng và xử lý”.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh, kết quả như sau:

Qua tra cứu dữ liệu đăng ký, xe ô tô mang biển số 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen, nhãn hiệu Bugati.

Đối với thông tin vi phạm được ghi nhận vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 21/12/2024 tại Km 703 Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy phương tiện vi phạm là xe cùng mang biển kiểm soát 90A-000.XX nhưng có nền màu xanh, chữ và số màu trắng (không phải xe 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen).

Nguyên nhân phát sinh thông báo vi phạm đối với biển kiểm soát 90A-000.46, nền màu trắng, chữ và số màu đen được xác định do hệ thống camera nhận dạng nhầm màu nền biển số, dẫn đến việc xác định không chính xác phương tiện vi phạm.

Sau khi xác minh, ngày 17/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã cập nhật, chuyển trạng thái đối với trường hợp nêu trên từ "vi phạm" sang "không vi phạm". Kết quả xử lý đã được thông báo tới công dân Trần Thị Cẩm Tuyên.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau đây nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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