Chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk kể phút phát hiện nữ khách nước ngoài lấy vàng

Phát hiện người phụ nữ lén mở tủ lấy 3 vòng kiềng vàng, chủ tiệm lập tức nhấn chuông báo động khiến đối tượng hoảng sợ, đánh rơi số vàng rồi bỏ chạy.

Camera ghi lại cảnh người nước ngoài dàn cảnh trộm vàng.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng T.V., ở tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.



Trao đổi qua điện thoại, vợ ông M.T.V. (50 tuổi), chủ tiệm vàng, cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm, thời điểm gia đình đang dọn hàng để chuẩn bị bày bán. Lúc này, chìa khóa tủ vàng vẫn đang cắm tại tủ.

Theo lời kể, một nam và một nữ người nước ngoài bước vào tiệm. Do không rành tiếng Anh, ông V. không muốn giao dịch nhiều với những vị khách này.

Trong lúc người đàn ông trò chuyện với chủ tiệm, người phụ nữ đi vào phía trong và lén thò tay mở tủ lấy 3 vòng kiềng bằng vàng.

Phát hiện hành vi bất thường, ông V. lập tức nhấn chuông báo động khẩn cấp. Tiếng chuông vang lớn khiến người phụ nữ hoảng sợ, làm rơi toàn bộ số vàng vừa lấy xuống nền nhà. Sau đó, cả hai nhanh chóng chạy khỏi tiệm.

“Lúc xảy ra vụ việc, tôi đi chợ nên chưa đến cửa hàng. Khi đó chỉ có một mình chồng tôi tiếp khách. Hiện chồng tôi đang làm việc với cơ quan công an về những vấn đề liên quan”, vợ ông V. cho biết.

Các nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo gia đình chủ tiệm, trước đó cửa hàng đã được kết nối hệ thống chuông báo động khẩn cấp với số điện thoại trực ban của Công an phường Sông Cầu. Nhờ vậy, khi chuông được kích hoạt, thông tin sự cố nhanh chóng được chuyển đến lực lượng công an để hỗ trợ xử lý.

Như Báo điện tử VTC News thông tin , theo thông tin ban đầu, khoảng 7h07 cùng ngày, nam và nữ người nước ngoài vào tiệm vàng T.V. Người đàn ông tiếp cận, bắt chuyện với chủ tiệm nhằm thu hút sự chú ý, trong khi người phụ nữ tiếp cận tủ vàng phía bên trong.

Người phụ nữ mở tủ và lấy 3 vòng kiềng bằng vàng, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Khi bị phát hiện, người này làm rơi số vàng xuống nền rồi cùng đồng bọn chạy ra ngoài.

Sau khi rời tiệm vàng, hai người lên một ô tô màu trắng, biển kiểm soát 79A-481.80, đỗ phía đối diện cửa hàng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin được cung cấp, chỉ khoảng một giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 nghi phạm đi trên chiếc ô tô, cách hiện trường khoảng 40km.

Thông tin về phương tiện cho thấy chiếc ô tô màu trắng biển số 79A-481.XX được đăng ký ngày 6/11/2023. Chủ xe là một công ty có địa chỉ tại phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (nay là phường Bắc Nha Trang).

Đây là ô tô con hiệu KIA, số loại Morning TA, màu trắng, 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1.248cm³, sản xuất năm 2016 và hiện ở trạng thái đang lưu hành.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.