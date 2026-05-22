Chủ tiệm vàng nuôi 8 con thành tài, 4 người là giáo sư: Con út đã 90 tuổi vẫn "gây sốt" MXH bởi khả năng tiếng Anh đỉnh cao

GS Phạm Huy Dũng sinh trưởng trong một gia đình đại tư sản yêu nước. Thân sinh của ông là cụ Phạm Chân Hưng, chủ hiệu vàng bạc Chân Hưng nức tiếng Hà thành xưa.

Nhà tư sản Phạm Chân Hưng còn có tên là Phạm Thọ Cửu (SN 1890), quê gốc ở làng cổ Đào Quạt, xã Ân Thi, nay thuộc xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Cụ vừa là một thương nhân giàu có, vừa là một nhân sĩ yêu nước.

Gia đình cụ Phạm Chân Hưng chụp ảnh kỷ niệm vào năm 1976 tại ngôi nhà 86 Hàng Bạc - Ảnh: NVCC

Cụ được Chính phủ giao giữ chức Chủ tịch “Tuần lễ vàng”. Bản thân gia đình cụ hiến tặng nhiều tài sản có giá trị cho Cách mạng.

Khi ấy, gia đình cụ Hưng sinh sống và buôn bán tại 86 Hàng Bạc, trong một ngôi nhà 3 tầng rộng lớn, xây dựng bề thế. Theo cuốn Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 2, Ngôi nhà 86 Hàng Bạc được xây trên diện tích khoảng 200m2, mặt tiền 5m, sâu 20m. Sau này, nhà 86 Hàng Bạc đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội gắn biển di tích cách mạng - kháng chiến.

Cụ Chân Hưng có tất cả 8 người con. Không ai trong số các con của cụ nối nghiệp kinh doanh. Họ đều theo đuổi con đường tri thức, học thuật và nghệ thuật.

Người con cả là GS Phạm Huy Thông (1916-1988). Không chỉ là nhà khoa học uyên bác, GS Phạm Huy Thông còn là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, được Hoài Thanh - Hoài Chân giới thiệu trong “Thi nhân Việt Nam”.

Ngoài GS Phạm Huy Thông, hai người anh khác của ông Dũng (anh trai thứ ba và thứ năm) cũng trở thành giáo sư, tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình.

Riêng GS Phạm Huy Dũng là con trai út. Ông được cha cho học trường Pháp từ nhỏ tới lớn. Sau khi tốt nghiệp Tú tài tại trường Albert Sarraut (nay là Trường THPT Trần Phú), chàng công tử Hà thành sang Nhật Bản du học tại Trường Đại học Tottori. Sau một thời gian học tập và giảng dạy, ông được phong hàm Giáo sư tại đây.

Cụ ông 90 tuổi trong đoạn video của du khách Trung Quốc chính là GS Phạm Huy Dũng - Ảnh: Cắt từ video

Theo GS Phạm Huy Dũng, cha mẹ ông luôn làm gương cho con cái bằng thói quen đọc sách, nghiên cứu mở mang kiến thức. Ông nhớ mãi hình ảnh mỗi tối, cụ Phạm Chân Hưng ngồi trên sập gụ đọc và dịch thơ cho các con nghe, đồng thời kể chuyện về quê hương Hưng Yên để nhắc con cháu nhớ cội nguồn.

Dù giàu có nhờ nghề vàng, cụ Hưng không ép con nối nghiệp mà để mỗi người tự chọn con đường riêng, miễn “trước hết phải làm người tử tế”.

Mới đây, trong lúc chờ sửa xe tại một tiệm gần nhà, GS Phạm Huy Dũng đã trò chuyện với một thanh niên người Trung Quốc đi ngang qua. Ấn tượng với khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát của ông lão tóc bạc, vị du khách trẻ đã quay lại đoạn clip ngắn và đăng tải lên mạng xã hội.

Đã bước sang tuổi “cửu thập siêu thọ”, GS Phạm Huy Dũng vẫn sống và làm việc với một nhịp độ đều đặn kéo dài 10-12 tiếng mỗi ngày. Cứ 5h, ông thức dậy, tập thể dục nhẹ nhàng, rồi đi rửa ấm chén, pha ấm trà nóng. “Những việc không tên ấy ngốn của tôi hàng tiếng đồng hồ”, GS Dũng chia sẻ trên Dân Trí.

Ảnh chân dung của GS.TS Phạm Huy Dũng trên website của Đại học Thăng Long, hiện ông là Ủy viên Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhận thức & Giáo dục Thăng Long (TICES)

Thưởng trà xong, ông dắt xe máy ra khỏi nhà, đến chợ hàng Bè mua thực phẩm nấu ăn cho cả ngày. Từ chợ về nhà, GS Phạm Huy Dũng sẽ ngồi luôn vào bàn làm việc. Chiếc máy tính xách tay luôn được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh có đôi chiếc bút và cuốn nhỏ.

Nhiều tháng nay, GS Phạm Huy Dũng đang làm cùng lúc hai công việc lớn. Ông đang nghiên cứu ý tưởng ứng dụng chất plasma lạnh trong điều trị ung thư. Ông tâm sự rằng mình đã đi được một phần ba quãng đường, cần thêm khoảng 2 năm nữa để hoàn thiện.

Việc thứ hai mà GS vô cùng trăn trở là xây dựng lý thuyết học tập mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cải thiện hiệu quả tiếp nhận tri thức cho người học hiện nay. Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng AI, vị giáo sư 90 tuổi đã dùng chat GPT - phiên bản nâng cao - cùng trao đổi, biện luận nhiều ngày liền, sau đó hoàn thành hàng chục trang nghiên cứu về lý thuyết học tập đồng kiến tạo. Lý thuyết này là nền móng để xây dựng và phát triển mô hình trường đại học ảo mà ông ấp ủ trong tương lai.

Nói về khát khao trong đời, GS Dũng bộc bạch: “Tôi mong ước trước khi rời cõi tạm, mình vẫn kịp để lại cho đời một điều gì đó”.