Chủ tịch và Tổng Giám đốc ngân hàng lớn nhất Việt Nam có thu nhập bao nhiêu?

Quang Hưng |

Thu nhập lãnh đạo BIDV năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng khá mạnh ở hầu hết các cấp, từ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đến Ban Kiểm soát.

Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú (trái) và Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm (phải)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đã công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với nhiều số liệu đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính riêng, năm 2025, BIDV có bình quân 26.494 cán bộ, nhân viên làm việc tại ngân hàng mẹ, gần như đi ngang so với mức 26.457 người của năm trước. Tổng thu nhập của người lao động đạt 13.477 tỷ đồng, tăng 1.471 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng tăng 12,3%.

Thu nhập bình quân theo đó đạt 42,39 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,57 triệu đồng so với mức 37,82 triệu đồng/tháng của năm trước, tương ứng tăng 12,1%.

Ở cấp quản trị, tổng thù lao của Hội đồng Quản trị ghi nhận xu hướng tăng rõ nét. Trong đó, ông Phan Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – nhận 3,153 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 15,5% so với mức 2,731 tỷ đồng năm trước.

Các thành viên Hội đồng Quản trị khác cũng ghi nhận mức tăng phổ biến từ 15–22%: ông Lê Ngọc Lâm nhận 2,839 tỷ đồng, tăng 22%; ông Ngô Văn Dũng nhận 2,443 tỷ đồng, tăng 22,5%; ông Phạm Quang Tùng nhận 2,504 tỷ đồng, tăng 19,5%; ông Lê Kim Hòa nhận 2,545 tỷ đồng, tăng 16,7%

Ở Ban Điều hành, mặt bằng thu nhập cũng đồng loạt đi lên. Các Phó Tổng Giám đốc nhận từ 1,9–2,4 tỷ đồng/năm, với mức tăng phổ biến 14–20% so với năm 2024.

Cụ thể, ông Trần Phương nhận 2,394 tỷ đồng, tăng 14,3%; ông Nguyễn Thiên Hoàng nhận 2,284 tỷ đồng, tăng 16,9%; ông Trần Long nhận 2,089 tỷ đồng, tăng 16,8%; ông Hoàng Việt Hùng nhận 2,088 tỷ đồng, tăng 16,6%; ông Phan Thanh Hải nhận 2,103 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Một số trường hợp ghi nhận mức tăng cao hơn do thay đổi thời gian đảm nhiệm chức vụ trong năm.

Đáng chú ý, Kế toán trưởng nhận 1,727 tỷ đồng, tăng tới 32,2% so với năm trước – mức tăng mạnh nhất trong nhóm điều hành.

Tại Ban Kiểm soát, Trưởng ban nhận 2,268 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm trước. Các thành viên chuyên trách nhận từ 1,2–1,4 tỷ đồng, với mức tăng dao động từ 8% đến hơn 20%.

Nhìn chung, thu nhập lãnh đạo BIDV năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng đồng đều ở hầu hết các cấp, từ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đến Ban Kiểm soát.

Năm 2025, BIDV tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về quy mô và lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 35.508 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 86.300 tỷ đồng, tăng khoảng 12%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn ở mức cao hơn 22.500 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản ngân hàng đạt 3,265 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 20,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 2,28 triệu tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt hơn 2,19 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 13–14%, là nguồn vốn chủ lực.

Với quy mô trên, BIDV hiện vẫn là ngân hàng có quy mô tổng tài sản, dư nợ và tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống.

