Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cầu cứu công an vì bị vu khống, bôi nhọ

Ngày 20-8, tin từ UBND TP Sầm Sơn , tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để thông tin và đề nghị làm rõ điều mà cơ quan này cho là một số tạp chí, báo điện tử thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, có hành vi vu khống, bôi nhọ lãnh đạo TP Sầm Sơn liên quan tới việc tổ chức đấu thầu Dự án Khu dân cư Đồng Xuân.

Dự án Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn

Theo báo cáo, Dự án Khu dân cư Đồng Xuân, thuộc phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn có diện tích 18,8 ha đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt danh mục dự án có đầu tư sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn và được giao cho UBND TP Sầm Sơn làm bên mời thầu.

UBND TP Sầm Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tuân thủ các bước, quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu, quy định về dự án đầu tư có sử dụng đất, pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan. Đồng thời bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 75, Luật Đấu thầu.

UBND TP Sầm Sơn nêu rõ chủ trương của TP Sầm Sơn sẽ thực hiện công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với tất cả các dự án trên địa bàn để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Kiên quyết nói không với các biểu hiện tiêu cực trong đấu thầu, đấu giá. Tất cả các doanh nghiệp không bị cấm tham gia theo quy định của Luật Đấu thầu, đều có quyền mua hồ sơ sơ tuyển và nộp hồ sơ dự thầu theo đúng quy định của pháp luật...

"Mặc dù dự án đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và chưa có kết quả, nhưng trong thời gian qua, có một số tạp chí, đơn vị báo đã liên tục đưa những thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu quy chụp và vu khống các cán bộ, lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn.

Đồng thời, có cá nhân gửi đơn tố cáo tới Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung tương tự. Các nội dung đã được công an xác minh và khẳng định chưa có cơ sở"- công văn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa nêu.

Cũng theo công văn này, trước khi tổ chức mời sơ tuyển đã có những đơn vị bắn tin đến lãnh đạo TP Sầm Sơn xin được tham gia " vây thầu ", "quây thầu" nhưng UBND TP Sầm Sơn đã kiên quyết nói không.

Từ đó, UBND TP Sầm Sơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa cử cán bộ tham gia giám sát, phối hợp cùng UBND TP Sầm Sơn trong việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Đồng Xuân; thực hiện điều tra có hay không một số đối tượng tố cáo sai sự thật, đưa những thông tin sai lệch, có dấu hiệu bôi nhọ cán bộ, lãnh đạo TP Sầm Sơn.