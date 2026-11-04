Chủ tịch U70 một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Petrolimex xin nghỉ hưu sau hơn 4 năm giữ chức

Ông Đào Thanh Liêm (61 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, xin từ nhiệm các chức vụ tại doanh nghiệp để nghỉ hưu từ ngày 1/11/2026.

Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) vừa công bố đơn xin từ nhiệm của ông Đào Thanh Liêm đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đơn đề ngày 29/10, ông Liêm xin từ nhiệm các vị trí trên kể từ ngày 1/11/2026. Đồng thời, ông cũng xin thôi giữ chức người đại diện theo pháp luật của PTS Hải Phòng và Chủ tịch Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. Lý do được ông Liêm đưa ra là nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trước đó, ngày 27/10, Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex đã có văn bản về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn tại PTS Hải Phòng. Theo đó, ông Đào Thanh Liêm thôi làm đại diện phần vốn của tổng công ty, đồng thời được đề nghị bàn giao công việc cho ông Nguyễn Trọng Thủy.

Ông Nguyễn Trọng Thủy hiện là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PTS Hải Phòng, được giao phụ trách HĐQT cho đến khi doanh nghiệp bầu Chủ tịch mới.

Ông Nguyễn Trọng Thủy sinh ngày 28/10/1966, quê tại Lạng Giang, Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), có trình độ Kỹ sư Kinh tế vận tải biển. Ông Thủy bắt đầu công tác từ tháng 1/1990 tại Công ty Xăng dầu đường thủy I, lần lượt giữ vị trí cán bộ, cửa hàng phó và Phó phòng Kinh doanh. Tháng 12/2000, ông chuyển sang làm Phó Giám đốc Xí nghiệp Sửa chữa tàu Hồng Hà. Từ tháng 1/2001, ông đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc PTS Hải Phòng. Đến tháng 5/2012, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và giữ chức vụ này đến nay. Như vậy, ông Thủy đã có hơn 14 năm điều hành doanh nghiệp.﻿

Ông Đào Thanh Liêm là ai?

Ông Đào Thanh Liêm sinh ngày 10/4/1965, quê tại Đông Hưng, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế và Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp.

Ông Liêm có hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực vận tải xăng dầu. Từ tháng 1/1991 đến tháng 11/2000, ông là cán bộ phòng kinh doanh Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I.

Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Xí nghiệp Sửa chữa tàu Hồng Hà, trước khi chuyển sang PTS Hải Phòng từ đầu năm 2001 với vai trò Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.

Tháng 4/2012, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PTS Hải Phòng. Đến ngày 29/4/2022, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027.

PTS Hải Phòng có tiền thân là đơn vị thuộc Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ cuối năm 2000. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải xăng dầu, dịch vụ hàng hải, sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kinh doanh xăng dầu và bất động sản.

Cổ phiếu PTS bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 12/2006. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 55,68 tỷ đồng, tương ứng 5,568 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex là cổ đông chi phối, nắm giữ 51% vốn.