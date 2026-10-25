HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gia đình doanh nhân Việt đặc biệt có 3 Anh hùng Lao động: Người cha 2 lần được phong tặng, con gái là đại biểu Quốc hội, điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Anh Khôi
|

Gia đình đặc biệt có 3 thành viên thuộc hai thế hệ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, với tổng cộng 4 lượt phong tặng.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings, là một trường hợp đặc biệt trong giới doanh nhân Việt Nam khi cả hai vợ chồng và con gái đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ông Lê Văn Kiểm lần đầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới vào năm 2008. Đến ngày 28/11/2020, ông tiếp tục nhận danh hiệu này lần thứ hai.

- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung.

Cũng trong năm 2020, vợ ông là bà Trần Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT KN Holdings, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Hai người được ghi nhận là cặp vợ chồng đầu tiên cùng nhận danh hiệu cao quý này.

Đến ngày 6/12/2025, con gái của hai doanh nhân là bà Lê Nữ Thùy Dương tiếp tục được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đồng Nai. Như vậy, gia đình ông Kiểm có 3 thành viên thuộc hai thế hệ nhận danh hiệu này, với tổng cộng 4 lượt phong tặng.

Đáng chú ý, bà Lê Nữ Thùy Dương hiện còn là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Bà đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings.

- Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn TP Đồng Nai) phát biểu

Bà Thùy Dương tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình từ năm 1997, gắn bó với quá trình mở rộng KN Holdings từ một công ty kinh doanh truyền thống thành tập đoàn đa ngành.

KN Holdings có lịch sử hình thành từ năm 1978, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch - dịch vụ, khu công nghiệp, logistics và năng lượng tái tạo. Tập đoàn gắn liền với các dự án như sân golf Long Thành tại Đồng Nai và khu đô thị KN Paradise tại Khánh Hòa.

Theo thông tin công bố vào cuối năm 2025, tập đoàn có tổng vốn điều lệ của các công ty hơn 25.000 tỷ đồng, danh mục dự án trải rộng tại 9 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư trên 120.000 tỷ đồng.

Riêng tại Đồng Nai, KN Holdings triển khai 3 khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 2.200 ha, với mục tiêu thu hút trên 30 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, gia đình ông Lê Văn Kiểm còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội. Theo Diễn đàn Doanh nghiệp, tổng kinh phí đóng góp của gia đình và KN Holdings cho các hoạt động này đã vượt 2.900 tỷ đồng.

Chân dung 5 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á 2026
Tags

lê văn kiểm

Cẩm Nhung

Anh hùng lao động

Đồng Nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại