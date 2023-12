Chủ tịch Tình báo Thượng viện Mỹ: Ông Putin tin Ukraine sẽ thất thủ trong vài tháng nếu thiếu viện trợ Mỹ

Thượng nghị sĩ Mark Warner - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ - cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Ukraine sẽ thất thủ chỉ trong vài tháng tới nếu không có viện trợ quân sự mới từ Mỹ.



Thượng nghị sĩ Warner đặt câu hỏi: "Tại sao, vào thời điểm này, chúng ta có thể chứng minh rằng ông Putin đã đúng?"

Ông Warner đưa ra tuyên bố hôm 6/12 sau khi Thượng viện Mỹ không đạt được ngưỡng 60 phiếu đồng thuận cần thiết để triển khai gói viện trợ quân sự mới "quan trọng" cho Ukraine.

Ông Warner nói: "Hy vọng chiến thắng của ông Vladimir Putin phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ rời xa Ukraine."

Các nhà lập pháp Mỹ chặn gói viện trợ cho Ukraine

Theo tờ Business Insider, gói viện trợ trị giá 110 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất phân bổ 61 tỷ USD cho Ukraine, cũng như các khoản viện trợ cho Israel và người dân ở Dải Gaza, đã không được thông qua. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa muốn gói này bao gồm các giải pháp bảo đảm an ninh biên giới của Mỹ.



Reuters đưa tin, tất cả các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã bỏ phiếu chống. Đáng chú ý, Bernie Sanders - Thượng nghị sĩ độc lập đến từ Vermont cũng nêu lên lo ngại về việc viện trợ cho chiến lược quân sự hiện tại của Israel chống lại người Palestine.

Trong một lá thư gửi tới phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ một ngày trước cuộc bỏ phiếu, ông Sanders bày tỏ mối quan ngại "sâu sắc" về việc cung cấp 10,1 tỷ USD cho chính phủ của Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu để tiếp tục triển khai chiến lược quân sự hiện tại của họ, vốn đã "cướp đi sinh mạng của 16.000 người Palestine, 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em".

Theo Reuters, về phần mình, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chặn gói viện trợ này vì nó thiếu các biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn tình trạng nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

Theo tờ The Hill, sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Joe Biden lặp lại nhận xét của Thượng nghị sĩ Warner rằng: "Những thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội sẵn sàng trao cho Tổng thống Putin món quà lớn nhất mà ông ấy có thể kỳ vọng và từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của chúng ta, không chỉ với Ukraine mà còn hơn thế nữa."

Business Insider đưa tin, sự bế tắc này có thể khiến lợi thế rơi vào tay Nga, vì cuộc chiến dường như đã đi đến bế tắc dọc chiến tuyến ở miền đông Ukraine.

Theo phân tích của tờ New York Times, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, chỉ có 0,2% đất đai của Ukraine "đổi chủ" từ ngày 1/1 đến ngày 25/9/2023.

Và cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá đáng kể nào mặc dù đã trải qua sáu tháng chiến đấu cam go, Business Insider đưa tin.

Theo The New Voice of Ukraine, Andriy Yermak - người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - cho biết, việc Quốc hội Mỹ trì hoãn cung cấp viện trợ cho Ukraine "rất có thể sẽ khiến việc tiếp tục giải phóng lãnh thổ không thể thực hiện được và gây ra nguy cơ thất bại cao trong cuộc chiến".

Tổng thống Ukraine lại tới Mỹ để hối thúc viện trợ

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Washington, DC hội đàm vào ngày 12/12, trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ nhằm cung cấp viện trợ bổ sung cho Kiev.



Trong tuyên bố ngày 10/12, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết tại cuộc hội đàm, Tổng thống Biden và người đồng cấp Zelensky dự kiến thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của Ukraine hiện nay và tầm quan trọng của các biện pháp hỗ trợ của Washington đối với Kiev ở thời điểm này.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ông Zelensky sẽ đến Washington trong ngày 11/12. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Biden, hai bên dự kiến trao đổi vấn đề hợp tác quốc phòng song phương, cụ thể là các dự án hợp tác sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không cũng như kế hoạch hợp tác vào năm 2024.

Theo New York Times, đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của Tổng thống Zelensky đến Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Zelensky cũng dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ.



