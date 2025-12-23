Chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ phát 375 tỷ đồng tiền mặt thưởng Tết, đếm bao nhiêu được bấy nhiêu, có năm đãi lẩu 10 ngày liền

Chiều 25/1/2024, Công ty TNHH Cần cẩu Khai thác mỏ Hà Nam , Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2024 tại Trường Nguyên. Theo đại diện công ty, tổng số tiền thưởng cuối năm được chi trả lên tới hơn 100 NDT (khoảng 375 tỷ đồng), trong đó gần 40 triệu NDT được phát ngay tại sự kiện bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, bộ phận kinh doanh là nhóm nhận thưởng cao nhất, với một số cá nhân nhận hơn 5 triệu NDT. Buổi họp cũng tiếp tục duy trì “truyền thống” đặc biệt – cuộc thi đếm tiền mặt – nơi nhân viên được nhận số tiền họ đếm được trong khoảng thời gian giới hạn.

Ông Thôi Bội Quân

Tại sự kiện, tổng giám đốc Ngụy Học Minh của Công ty Khai thác mỏ Hà Nam, cho biết năm qua doanh nghiệp đã đạt sản lượng và doanh số hơn 128.696 chiếc cần cẩu, giá trị sản lượng đạt 10,3 tỷ NDT (khoảng 38 nghìn tỷ đồng). Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Trường Nguyên duy trì được tăng trưởng ổn định trên thị trường cần cẩu.

Phản hồi về các ý kiến cho rằng công ty “đang diễn kịch”, ông khẳng định: "Công ty phát thưởng bằng tiền mặt, vì chúng tôi có đủ vốn và sự tự tin. Công ty không vay ngân hàng hay nhận tài trợ nào khác. Năm ngoái, chúng tôi còn ứng trước 2,7 tỷ NDT cho các giám đốc kinh doanh tiếp tục đầu tư.”

Theo ghi nhận của phóng viên Dahe Finance Cube, không khí tại buổi họp vô cùng sôi nổi. Những câu khẩu hiệu như “Cứ lấy bao nhiêu tùy thích” hay “Đếm tiền đến khi tay mỏi nhừ” vang lên khắp khán phòng.

Giữa không khí phấn khích ấy, ông Thôi Bội Quân nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty, bất ngờ tăng tiền thưởng từ 40 triệu lên 60 triệu NDT, khiến cả hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay.

Phần thi “đếm tiền” được tổ chức theo thể lệ thú vị:

Mỗi đội gồm 30 người chọn ra 2 nhân viên đếm nhanh nhất. Trong thời gian quy định, số tiền đếm được chính là phần thưởng của đội.

Sau cuộc thi, tiền thưởng được chia đều cho toàn đội, còn hai người tham gia trực tiếp nhận thêm 100 NDT. Nếu đếm sai, tiền thưởng sẽ bị trừ.

Ông Bội Quân chia sẻ, mục đích của hoạt động này là tạo niềm vui, khích lệ tinh thần và tăng sự gắn kết giữa các nhân viên: “Chúng tôi muốn mọi người vừa vui, vừa có thưởng thật, trong bầu không khí hứng khởi đầu năm.”

Năm 2022, ﻿ông từng tổ chức Lễ hội Lẩu Mùa Đông thường niên lần thứ ba của công ty, thu hút 5.000 nhân viên tham gia ăn uống trong 10 ngày liên tiếp, với thịt bò và thịt cừu không giới hạn.

Khi thấy một nhân viên đang xúc mì vào bát của mình, ông tiến lại gần và nhắc nhở: "Ăn chỉ toàn mì thì không đáng. Nhớ ăn thêm thịt bò và thịt cừu. Chờ cho thịt chín kỹ rồi mới ăn. Đừng vội vàng."