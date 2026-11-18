Chiều nay (18/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân ra sân bay đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước thềm hội nghị ba bên mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau khi bước xuống từ chuyên cơ Air Force One, ông Trump đứng cạnh ông Tập trên thảm đỏ và giơ tay chào theo nghi thức. Hai bên thảm đỏ là đội lễ tân cầm quả bông nhiều màu sắc, vẫy quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bắt tay, ôm và trao đổi vài lời trước khi cùng bước theo thảm đỏ về phía đoàn xe hộ tống.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đường băng. (Nguồn: AP)

Đây là lần đầu tiên ông Tập đích thân ra tận đường băng đón một nhà lãnh đạo nước ngoài. Đây cũng là hành động đáp lại cử chỉ của Tổng thống Mỹ tại căn cứ không quân Andrews hồi tháng 9, trong lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11, với khả năng sẽ trao đổi quan điểm về các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran, cùng những vấn đề nóng khác như thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp này được so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945 giữa Mỹ, Anh và Liên Xô - sự kiện đặt nền móng cho trật tự thế giới sau Thế chiến 2 và trở thành biểu tượng cho những thỏa thuận giữa các cường quốc.

Trưa nay, các hãng thông tấn Trung Quốc và Nga đưa tin ông Tập và ông Putin đã có cuộc hội đàm. Đây là cuộc gặp lần thứ 5 của hai nhà lãnh đạo trong năm nay, trong đó có một lần qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh APEC ngày 18/11, Tổng thống Nga Putin cho biết ông kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Tập và ông Trump sẽ mang lại “nhiều lợi ích thiết thực”.

“Trong bối cảnh các rủi ro quân sự - chính trị ngày càng gia tăng, điều vô cùng cần thiết hiện nay là sự đoàn kết thay vì chia rẽ… và đối thoại thay vì những tối hậu thư”, ông Putin nói.

Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022 đã không hiệu quả. Theo ông, những biện pháp này “không thể hoàn toàn ngăn chặn tăng trưởng hoặc phá hủy các nền kinh tế đối thủ cạnh tranh”.

Trước đó, ông Tập kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại tự do.

“Trên cơ sở bắt đầu bằng việc giảm thuế quan, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và nghiên cứu các quy định cũng như tiêu chuẩn quản lý, Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng”, ông Tập phát biểu khi khai mạc sự kiện.