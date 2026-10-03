Chủ tịch SN 71 là Á hậu lừng danh: Được chồng tặng biệt thự hơn 200m², 30 năm trước đã có cát-xê cực khủng

Cô cũng là Á hậu có sự nghiệp diễn xuất đáng nể.

NSND Trịnh Kim Chi hiện là nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Sân khấu TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, từ một Á hậu nổi danh những năm 90, Trịnh Kim Chi đã ghi dấu trên cả màn ảnh lẫn sân khấu và trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có hành trình đặc biệt của showbiz Việt.

Trước khi được biết đến với danh xưng NSND hay Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Trịnh Kim Chi từng là một trong những người đẹp nổi bật của showbiz Việt thập niên 1990. Năm 1994, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi Á hậu 2. Thời điểm ấy, Trịnh Kim Chi sở hữu chiều cao 1,71m cùng vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông. Nhưng khác với nhiều người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, cô không chọn thời trang làm con đường chính mà tiếp tục theo đuổi nghề diễn, vốn đã bắt đầu từ trước khi đăng quang.

Trịnh Kim Chi thời điểm nổi tiếng với danh xưng Á hậu

Điều thú vị là sau khi trở thành Á hậu, danh tiếng của Trịnh Kim Chi lập tức mở ra thêm một cánh cửa khác. Cô được mời chụp ảnh lịch, đặc biệt là những bộ ảnh bikini - một trào lưu từng rất thịnh hành ở Việt Nam những năm 1990. Trịnh Kim Chi từng kể rằng thời đó, cứ vài ngày cô lại nhận một show, mỗi show có thể thay vài chục bộ bikini. Cát-xê mỗi show có khi lên tới 300.000-400.000 đồng, được cô mô tả là mức “khủng” vào thời điểm ấy.

Những bộ ảnh lịch ấy cũng góp phần đưa hình ảnh Trịnh Kim Chi phủ rộng hơn trong công chúng. Tuy nhiên, cô không để hào quang của một Á hậu kéo mình rời khỏi nghề diễn. Trịnh Kim Chi vốn được đào tạo bài bản tại khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu theo nghề từ đầu thập niên 1990. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô tiếp tục xuất hiện dày đặc trên màn ảnh và sân khấu, từng bước xây dựng vị trí bằng chính năng lực diễn xuất thay vì chỉ dựa vào danh hiệu sắc đẹp.

Hình ảnh gần đây của NS Trịnh Kim Chi

Từ mỹ nhân phim Việt đến gương mặt diễn xuất đa dạng

Trịnh Kim Chi thuộc thế hệ diễn viên trưởng thành trong giai đoạn phim Việt thập niên 1990-2000 phát triển mạnh. Cô từng đứng chung thế hệ với những cái tên đình đám như Lý Hùng, Diễm Hương, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh... Đặc biệt, Những Nẻo Đường Phù Sa năm 1997 là một dấu mốc đáng nhớ. Đạo diễn Trần Ngọc Phong sau này gọi dàn diễn viên của tác phẩm là một “thế hệ vàng” của màn ảnh Việt, ông cũng nhận xét sự chịu khó, tích lũy kinh nghiệm của Trịnh Kim Chi đã góp phần tạo nên sự nghiệp rực rỡ sau này.

Không dừng ở một kiểu vai hay một dòng phim, Trịnh Kim Chi có gia tài màn ảnh khá rộng. Cô từng góp mặt trong Những Đứa Con Trong Thành Phố, Oan Gia Đại Chiến, Những Nẻo Đường Phù Sa, Sóng Gió Thương Trường, Cô Gái Xấu Xí, Gạo Nếp Gạo Tẻ 2,... cùng nhiều phim truyền hình khác. Danh sách vai diễn của cô trải dài từ chính diện, phản diện, bi kịch, cá tính cho đến hài, cho thấy khả năng biến hóa tương đối rộng của nữ diễn viên.

NS Trịnh Kim Chi thời trẻ

Nếu màn ảnh mang đến cho Trịnh Kim Chi danh tiếng thì sân khấu lại là nơi cô gắn bó lâu dài nhất. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, cô không chỉ biểu diễn mà còn bước sang công việc đạo diễn, đào tạo và quản lý. Khoảng một thập niên trước, Trịnh Kim Chi thành lập sân khấu kịch mang tên mình trong bối cảnh sân khấu tư nhân tại TP.HCM gặp không ít khó khăn. Cô tiếp tục duy trì hoạt động, dựng vở, đào tạo diễn viên trẻ và tìm cách kéo khán giả trở lại với sân khấu.

Sự gắn bó ấy cũng góp phần tạo nên những dấu mốc nghề nghiệp quan trọng. Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đến năm 2023, cô tiếp tục được phong tặng danh hiệu NSND, trở thành Á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Như vậy, từ một người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Trịnh Kim Chi đã đi một chặng đường rất dài để được ghi nhận bằng những danh hiệu cao quý trong lĩnh vực nghệ thuật.

Đến tháng 6/2026, cô tiếp tục có thêm một vị trí đặc biệt khi được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần đầu tiên Hội có một nữ Chủ tịch.

Phía sau một nữ nghệ sĩ hết lòng với nghề là gia đình luôn ủng hộ

Trên hành trình dài của mình, Trịnh Kim Chi cũng có một hậu phương được cô nhiều lần nhắc đến với sự biết ơn. Nữ nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Trần Phương năm 2000 và có hai con gái. Chồng cô không chỉ ủng hộ công việc mà còn trực tiếp hỗ trợ vợ trong những bước đi liên quan đến sân khấu.

Đời sống gia đình của nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần được chú ý khi cô được chồng tặng những món quà giá trị. Năm 2019, ông xã tặng Trịnh Kim Chi một căn biệt thự rộng hơn 200m² tại TP.HCM, gia đình chuyển về đây sinh sống vào năm 2020.

Nữ nghệ sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh tại tổ ấm do chồng tặng

Điều đáng nói là phía sau những món quà vật chất ấy vẫn là sự đồng hành với con đường nghệ thuật mà Trịnh Kim Chi đã chọn. Từ một Á hậu từng có cát-xê chụp ảnh lịch thuộc hàng “khủng” của 30 năm trước, cô tiếp tục đi qua màn ảnh, sân khấu, công việc đạo diễn, đào tạo và quản lý để rồi trở thành NSND và nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Sân khấu TP.HCM. Với Trịnh Kim Chi, ánh hào quang của danh hiệu Á hậu có thể là điểm bắt đầu, nhưng sân khấu mới là nơi cô dành phần lớn hành trình nghề nghiệp của mình.