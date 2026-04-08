Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 8-4, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Ý từ 11 đến 17-4-2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Được thành lập năm 1889 tại Paris và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, Liên minh Nghị viện thế giới là một tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền. Với 181 thành viên và 15 thành viên liên kết, IPU là trung tâm của hoạt động ngoại giao Nghị viện khắp thế giới, hoạt động nhằm mục đích vì hòa bình, dân chủ hợp tác giữa các dân tộc và nghị viện các nước.

Kể từ khi được kết nạp làm thành viên của IPU (tháng 4-1979), Quốc hội Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm tại diễn đàn này. Việc tham dự các hoạt động của IPU là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Quốc hội, nhằm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của Việt Nam, tham khảo quan điểm của các nước về các vấn đề quốc tế, thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu, tiến hành các hoạt động song phương bên lề với các đối tác mà Việt Nam ít có điều kiện triển khai hoạt động song phương chính thức, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Đây cũng là nơi để các đại biểu, cán bộ có thể tiếp cận với nhiều nội dung, kinh nghiệm hoạt động và thực tiễn tốt của các nghị viện trên thế giới để đóng góp cho việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Hàng năm, Quốc hội Việt Nam đều cử đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ Đại hội đồng IPU, các hội nghị liên quan, các cơ chế họp quan trọng của IPU như Phiên Điều trần IPU-Liên hợp quốc, Hội nghị chuyên đề khu vực và Hội nghị chuyên môn...

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7-6-1978; khuôn khổ quan hệ hiện nay là hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông, đồng thời là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và Nam Âu; kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 2,3 tỉ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 1,8 tỉ USD. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và đang áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng như cao su, điện thoại di động, da giày của Việt Nam.

Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 12-2025, Thổ Nhĩ Kỳ có 49 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1,754 tỉ USD, đứng thứ 24/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư sang Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ với số vốn 850 ngàn USD.

Kể từ khi Việt Nam và Ý thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23-3-1973, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt từ khi thiết lập Đối tác chiến lược vào tháng 1-2013.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng, năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỉ USD, tăng 6,2% so với năm 2024; Ý là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong EU. Về đầu tư, Ý có 167 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 633,77 triệu USD, trong khi Việt Nam có 1 dự án đầu tư tại Ý trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với vốn đăng ký 682.172 USD.

Hai bên tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, đã ký kết nhiều hiệp định quan trọng về dẫn độ, tương trợ tư pháp và phối hợp phòng, chống tội phạm, đồng thời thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và địa phương được triển khai tích cực với nhiều chương trình, dự án, giao lưu và kết nghĩa hiệu quả; cộng đồng khoảng 5.500 người Việt Nam tại Ý sinh sống ổn định, góp phần củng cố quan hệ song phương.