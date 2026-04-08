Phiên họp sáng 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thông qua Nghị quyết về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Quốc hội họp riêng, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Theo đó, Quốc hội quyết nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm:

1. Bộ Quốc phòng;

2. Bộ Công an;

3. Bộ Ngoại giao;

4. Bộ Nội vụ;

5. Bộ Tư pháp;

6. Bộ Tài chính;

7. Bộ Công Thương;

8. Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

9. Bộ Xây dựng;

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Bộ Khoa học và Công nghệ;

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Bộ Y tế;

14. Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

16. Thanh tra Chính phủ;

17. Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

