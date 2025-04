Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng , An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: QH)

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ông Nguyễn Quốc Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, ngày 31/3.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng sinh ngày 19/4/1969, quê quán xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng từng làm Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Sau đó, ông giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ( C06 , Bộ Công an).

Tháng 12/2023, ông Hùng được biệt phái đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.