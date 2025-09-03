Sáng 3/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác tháng 8 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thành công tốt đẹp, khẳng định dấu ấn lịch sử, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các đoàn khách quốc tế sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm đều đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam; bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước bầu không khí sôi nổi, hào hùng, tinh thần yêu nước, sự tham gia của đông đảo người dân tại sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vũ Hiếu

Về kết quả công tác chủ yếu trong tháng 8 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công nhất là đã tổ chức được cuộc gặp mặt lần đầu tiên của Tổng Bí thư với các thế hệ đại biểu Quốc hội, với quy mô gần 2.000 đại biểu tham dự.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là biểu tượng sinh động cho sự thống nhất giữa “Ý Đảng” và “Lòng Dân” , là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang 80 năm của Quốc hội bên cạnh chặng đường 80 năm lập nước. Trong điều kiện thời gian rất gấp rút, quy mô sự kiện rất lớn nhưng cuộc gặp mặt đã thành công rất tốt đẹp, trang trọng, ý nghĩa.

Cùng với đó đã tổ chức thành công diễn đàn lần đầu tiên của Quốc hội về hoạt động giám sát - dấu mốc quan trọng trong đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội. Công tác triển khai các hoạt động đối ngoại Quốc hội cũng diễn ra sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam…

“Siết” tiến độ tài liệu các dự án luật

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý tháng 9 là thời gian cao điểm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị phục vụ chu đáo, kỹ lưỡng cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng ủy Quốc hội về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười. Theo đó chuẩn bị tổ chức cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để trao đổi, thống nhất các nội dung, chương trình Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách tăng cường đôn đốc, “siết” tiến độ tài liệu các dự án luật trình tại Kỳ họp, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; đảm bảo cho công tác thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 cần phải theo dõi, cập nhật tiến độ công việc thường xuyên; tập trung hoàn thiện các nội dung để trình tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phấn đấu các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật cơ bản phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong tháng 9/2025.