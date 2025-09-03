HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM

Tin, ảnh: Thiện An |

Ông Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM.

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy TP HCM phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM

Cụ thể, Thường trực Thành ủy TP HCM thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

Việc phân công nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TP HCM.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Thành ủy TP HCM hiện nay có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM. 

