Sáng 12-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 15-3.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cuộc bầu cử đến thời điểm hiện nay; những vấn đề nổi lên qua thực tiễn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia thời gian qua; thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày Bầu cử 15-3 và sau ngày bầu cử.

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chỉ còn 3 ngày nữa, ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực rất lớn của các cơ quan của Quốc hội, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch và văn bản hướng dẫn; tổ chức các hội nghị toàn quốc quán triệt và tập huấn; thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra tại nhiều địa phương.

Các địa phương triển khai đầy đủ các bước quy trình bầu cử: Danh sách người ứng cử đã được công bố; danh sách cử tri được lập; các khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử và điều kiện phục vụ ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Đến nay, thống kê sơ bộ cả nước có gần 79 triệu cử tri, tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng

Khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, HĐND.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp

"Từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân" - Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của công tác bầu cử, từ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tài liệu bầu cử, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cho đến công tác tổ chức tại từng tổ bầu cử. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực bỏ phiếu sớm và các địa bàn có điều kiện khó khăn.

Tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, cần chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, qua đó, góp phần để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình trong ngày bầu cử. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cần phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban và các cơ quan liên quan để thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin và tổng hợp kết quả bầu cử trên phạm vi cả nước. Trong ngày bầu cử phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia từ 15-3 đến 22-3 không bố trí đi công tác, giám sát mà tập trung theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.

"Cuộc bầu cử là một hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Do đó, đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải coi cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm. Một là, tuyệt đối bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ. Hai là, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, không để lan rộng, không để ảnh hưởng đến ngày bầu cử. Ba là, toàn bộ hệ thống tổ chức bầu cử từ Trung ương đến cơ sở phải duy trì chế độ trực, theo dõi và báo cáo liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống. "Các đồng chí tập trung cao độ cho những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử, phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử"- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.



