Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghiêm Huê |

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngày 11/3, Thủ tướng ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2026 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Media Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh năm 1978, quê quán Vĩnh Long. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Về trình độ chuyên môn, bà là tiến sĩ quản lý giáo dục; thạc sĩ phương pháp giảng dạy Anh ngữ, cử nhân tiếng Anh.

Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh gắn bó với ngành giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Đến nay, lãnh đạo Bộ GD&ĐT gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Lê Quân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Quyên Thanh.

