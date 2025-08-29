HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh

Trường Phong |

Theo Quyết định số 1693 ngày 29/8, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Theo Quyết định số 1693 ngày 29/8, Chủ tịch nước Lương Cường quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.

Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, trong đợt đặc xá đợt 1 năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định số 767, ngày 29/4, quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, đủ điều kiện được hưởng đặc xá (đợt 1 năm 2025).

Như vậy, trong 2 đợt đặc xá năm 2025, có tổng cộng 21.976 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, được hưởng đặc xá.

Công an Hà Nội thông báo người tham gia giao thông từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8
Tags

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

án phạt

chủ tịch nước

đặc xá

Toà án nhân dân tối cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại