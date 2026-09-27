Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Phúc SN 1993 xuất hiện, 2 công ty hơn 50 năm tuổi trên sàn 'biến hình' với loạt DA bất động sản 10.000 tỷ

Một doanh nghiệp dệt may 69 năm tuổi đổi tên, chuyển hướng sang bất động sản sau khi xuất hiện cổ đông chi phối mới; một doanh nghiệp thực phẩm hơn nửa thế kỷ cũng thay Chủ tịch rồi đổi tên. Điểm chung giữa hai câu chuyện là ông Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 1993.

Chỉ trong vài tháng, hai doanh nghiệp có lịch sử hàng chục năm là Vải sợi May mặc Miền Bắc và Liên hợp Thực phẩm cùng trải qua những thay đổi lớn về ngành nghề kinh doanh và tên gọi. Một cái tên cùng xuất hiện trong cả hai câu chuyện là ông Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 1993.

Ông Phúc hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn F1 Housing, doanh nghiệp đang sở hữu 84,15% vốn Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie, mã chứng khoán TET. Tại Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm, mã chứng khoán FCC, ông Phúc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 6/2026, trước khi doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Ramond vào tháng 9/2026.

Từ công ty dệt may 69 năm tuổi đến Bất động sản Pristie

CTCP Bất động sản Pristie (mã chứng khoán: TET), tiền thân là CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco).

Công ty có lịch sử hoạt động từ năm 1957, tiền thân là Tổng công ty Bông vải sợi thuộc Bộ Thương nghiệp. Năm 1995, doanh nghiệp mang tên Công ty Vải sợi May mặc Miền Bắc, sau đó chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào tháng 7/2005 và đưa cổ phiếu lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 4/2010.

Đầu tháng 7/2026, doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành được phân phối cho 5 nhà đầu tư trong nước. Riêng F1 Housing mua hơn 52,3 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 84,15% vốn và trở thành cổ đông chi phối tại TET. Trước đợt phát hành, F1 Housing chưa sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp này.

F1 Housing mới được thành lập vào tháng 8/2025 với vốn điều lệ ban đầu 400 tỷ đồng. Đến ngày 15/04/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên 3.300 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn này, F1 Housing có hai thành viên góp vốn là ông Bùi Xuân Nhạc và ông Nguyễn Vĩnh Phúc, mỗi người nắm 50%. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 1993, giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sau khi thay đổi cơ cấu cổ đông, đến ngày 16/07/2026, Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie.

Doanh nghiệp sau đó tiếp tục chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội để triển khai dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung. Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ đến hết ngày 30/09/2026, trong khi máy móc, thiết bị tại xưởng được kiểm kê, niêm phong, di dời hoặc xử lý theo phương án phù hợp.

Theo kế hoạch, Pristie tập trung vào hai dự án bất động sản tại Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 5.660 tỷ đồng.

Dự án Pristie Lạc Trung tại số 79 Lạc Trung có tổng mức đầu tư 3.048 tỷ đồng, dự kiến gồm một tòa tháp 26 tầng, một tầng đế thương mại và ba tầng hầm, cung cấp 651 căn nhà ở cùng khoảng 3.682 m2 sàn thương mại, dịch vụ.

Dự án thứ hai là Đức Giang Residences tại số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.613 tỷ đồng, gồm 16 tầng nổi, hai tầng đế thương mại và ba tầng hầm, với khoảng 1.034 căn hộ cao cấp.

Pristie còn được giới thiệu là đơn vị phát triển Astor 1 Ciputra. Dự án gây chú ý với mức giá được đưa ra từ 95 triệu đồng/m2.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bất động sản Pristie ghi nhận doanh thu thuần 11,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,7 tỷ đồng. Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 119 tỷ đồng, tổng nợ phải trả 3,4 tỷ đồng.

Từ doanh nghiệp bánh, mứt, kẹo, bia... đến Bất động sản Ramond

Một doanh nghiệp khác có sự xuất hiện của ông Nguyễn Vĩnh Phúc trong năm 2026 là Công ty Cổ phần Bất động sản Ramon (mã chứng khoán: FCC), tiền thân là Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm, mã chứng khoán FCC.

FCC được thành lập từ năm 1971 với tên gọi Nhà máy Liên hợp Thực phẩm, do Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tây thành lập. Hoạt động ban đầu của doanh nghiệp là sản xuất lương thực, bánh mì và mì sợi.

Năm 1992, doanh nghiệp được thành lập lại với tên Công ty Liên hợp Thực phẩm Hà Tây, kinh doanh chủ yếu bánh, mứt, kẹo, bia và nước khoáng. Đến năm 2004, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và mang tên Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Những năm gần đây, hoạt động thực tế của FCC không còn tập trung vào sản xuất thực phẩm. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 808 triệu đồng. Toàn bộ doanh thu đến từ hoạt động cho thuê cửa hàng và tận dụng tài sản sẵn có làm nhà kho cho thuê.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào tháng 6, FCC miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũ, đồng thời bầu nhân sự mới. Trong số các nhân sự được bầu, ông Nguyễn Vĩnh Phúc được giao giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đến ngày 07/09/2026, Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm thông qua đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Ramond. Hội đồng quản trị đồng thời thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm tên công ty, thông tin email và ngành nghề kinh doanh.

Một tài sản đáng chú ý của FCC là khu đất tại 267 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Theo đó, Công ty được thuê phần diện tích đất 11.324 m², trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 07/12/2004 và trả tiền thuê đất hàng năm. Phần diện tích 2.522 m², Công ty được thuê theo thời hạn hàng năm do nằm trong quy hoạch mở đường; khi Thành phố thu hồi phải bàn giao theo kế hoạch. Theo Quyết định của thành phố Hà Nội ngày 08/11/2012 về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố, diện tích đất thuê của Công ty được điều chỉnh còn 11.432 m². Phần diện tích đất 11.324 m², Công ty được thuê trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 07/12/2004 và trả tiền thuê đất hàng năm. Phần diện tích 107,7 m², Công ty được thuê theo thời hạn hàng năm do nằm trong quy hoạch mở đường; khi Thành phố thu hồi phải bàn giao theo kế hoạch.

Trong danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026-2030 có Dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng, quy mô khu đất khoảng 13.846 m2, dự kiến cung cấp 896 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn gần 128.000 m2 trong giai đoạn 2026-2030. Khu đất nằm trên hành lang tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, gần khu vực Cầu Đơ và đường Ngô Thì Nhậm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông FCC đã thông qua phương án nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư dự án tại địa chỉ này. Báo cáo thường niên của doanh nghiệp cũng xác định việc tìm kiếm đối tác để khai thác khu đất 267 Quang Trung là một trong những kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FCC đã tăng từ vùng 10.000 đồng/cổ phiếu đầu năm lên khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu, tức gấp 8 lần, là một trong những mã có mức tăng đáng chú ý trên thị trường UPCoM trong năm nay.

Trước đó, ngày 23/03/2026, FCC đã gửi công văn về việc hủy tư cách công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với lý do doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên kể từ ngày 01/01/2026.

Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Bất động sản Ramond và Chủ tịch F1 Housing, ông Nguyễn Vĩnh Phúc còn từng giữ chức Tổng giám đốc Ramond Holdings. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 04/12/2023 với tên ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Newlands và đổi tên thành Ramond Holdings vào ngày 20/03/2024.

Ngành nghề kinh doanh chính của Ramond Holdings là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất.