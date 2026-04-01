Chủ tịch Miss Universe Vietnam từ bỏ bản quyền, tố cuộc thi thiếu sự minh bạch với Hương Giang

Tối 16/4/2026, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam bất ngờ đăng tải thông báo chính thức về việc từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam, khép lại hành trình 2 năm gắn bó với cuộc thi. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp, đặc biệt khi Miss Universe Vietnam vẫn đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Trong chia sẻ của mình, Valentin Trần cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc cũng như trao đổi với Miss Universe Organization. Đáng chú ý, ông thẳng thắn đề cập đến những vấn đề khiến bản thân không còn muốn tiếp tục đồng hành, trong đó có việc thiếu minh bạch trong kết quả bình chọn “Beyond The Crown”, cũng như những lo ngại liên quan đến tính công bằng sau mùa Miss Universe gần nhất.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam từ bỏ bản quyền cử đại diện Việt Nam đến cuộc thi Miss Universe

Chủ tịch Miss Universe Vietnam cho hay: "Thứ nhất, bên cạnh kết quả chung cuộc của mùa giải vừa qua, chúng tôi thực sự thất vọng về cách MUO xử lý vấn đề liên quan đến kết quả bình chọn Voice for Change. Dù đã nhiều lần cố gắng trao đổi và tìm kiếm sự làm rõ, chúng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng và cảm thấy thiếu minh bạch trong cả quy trình lẫn phản hồi. Thứ hai, sau những tranh cãi xoay quanh mùa giải gần nhất và những lo ngại ngày càng gia tăng về tính công bằng, chúng tôi đã hy vọng sẽ có những giải thích rõ ràng hoặc cải thiện thực chất. Tuy nhiên, điều ngược lại dường như đã xảy ra khi xuất hiện thêm nhiều bất ổn. Chúng tôi mong sớm nhận được những cập nhật chính thức liên quan đến Miss Universe lần thứ 75 trong thời gian tới".

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, khi hiếm có đơn vị nắm bản quyền nào công khai đề cập trực tiếp đến những bất cập của một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước động thái dứt khoát của Valentin Trần, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đại diện Việt Nam tại Miss Universe trong thời gian tới.

Ông cho rằng một trong những nguyên nhân đến từ việc cuộc thi thiếu minh bạch trong mùa Hương Giang dự thi

Dù không tiếp tục nắm giữ bản quyền, Valentin Trần vẫn khẳng định sự trân trọng dành cho thương hiệu Miss Universe và gửi lời chúc đến đơn vị kế nhiệm. Ông cho biết Miss Universe Vietnam sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt, đồng thời bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục đồng hành theo một cách khác trong tương lai.

Song song với thông báo này, Valentin Trần cũng hé lộ kế hoạch mới khi xác nhận Việt Nam sẽ tham dự MGI All Stars vào tháng 5 tới tại Thái Lan. Ông sẽ trực tiếp theo sát và đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại sân chơi này, mở ra một hướng đi mới sau khi rời Miss Universe.

Cư dân mạng lo ngại có thể Kỳ Duyên lần thứ 2 không có final walk cho riêng mình

Chuyện gì đã xảy ra với Hương Giang tại Miss Universe?

Hương Giang là Miss Universe Vietnam tại Miss Universe 2025. Dù tạo được hiệu ứng truyền thông, nhận được sự ủng hộ của công chúng nhưng Hương Giang chỉ dừng chân trước vị trí top 30, chiến thắng của Tân Hoa hậu gây tranh cãi dữ dội. Chưa kể, sau cuộc thi BTC công bố giải thưởng Beyond The Crown - hạng mục phụ về dự án cộng đồng của các thí sinh. Kết quả của giải này phục thuộc vào 50% số phiếu bầu có tính phí từ công chúng, 50% điểm từ ban giám khảo. Trước giờ đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp top 3 với hơn 230 nghìn phiếu, xếp thứ 3 (sau người đẹp Paraguay và Philippines). Cứ tưởng với tình hình này, Hương Giang sẽ được vinh danh hạng mục ý nghĩa, nhưng cuối cùng, trong Top 3 chung cuộc lại không có tên Hương Giang. Thay vào đó, người được gọi tên là Miss Uinverse Hà Lan - người chỉ có 451 bình chọn.

Kết quả này khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng, bởi lẽ số tiền bỏ ra để vote cho Hương Giang tính vào hàng trăm triệu đồng. Nhưng kết quả sau cùng lại là câu trả lời khó hiểu từ BTC. Nhắc đến vấn đề này, ông Valentin nói thẳng rằng "cảm thất rất mắc cười" và cho biết liên hệ gấp với BTC Miss Universe quốc tế để tìm hiểu. "Tôi có tham gia buổi lễ công bố và tôi cảm thấy rất là mắc cười khi BTC không lựa chọn Hương Giang và tôi đang hỏi thêm BTC Miss Universre", chủ tịch Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Hương Giang hụt giải Beyond The Crown khiến fan Việt phẫn nộ

Nói thêm về cuộc thi Miss Universe, ông Valentin Trần cũng cảm thấy có nhiều drama khiến fan sắc đẹp mệt mỏi. Ông chia sẻ Miss Universe năm sau cần được tổ chức thành công hơn và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Về kế hoạch lựa chọn người tiếp theo sau Hương Giang, chủ tịch Miss Universe Vietnam cho biết hiện tại còn quá sớm để lên kế hoạch. Khi được hỏi có nhận xét gì về đương kim Miss Universe thì ông Valentin Trần lắc đầu và từ chối trả lời. Ông nói: "Tôi không muốn nói gì, không trả lời là mọi người tự hiểu rồi".

Ông cũng thẳng thắn bày tỏ qua điểm khi Hương Giang outtop: "Nếu nói không buồn là xạo. Tôi nghĩ Hương Giang phải vào top. Tôi không dám nhận xét về các thí sinh khác ra sao, nhưng nhìn hơn 20 ngày của Hương Giang tại cuộc thi, cô ấy đã rất cố gắng và toả sáng. Tôi cũng có nói chuyện với nhiều thí sinh và họ rất bất ngờ với kết quả của Hương Giang. Tôi rất buồn nhưng cũng đã an ủi Hương Giang rằng dù không vào Top 30 nhưng Giang đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ".

Về phía Hương Giang, sau khi dừng chân gây tiếc nuối, cô chia sẻ: "Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này. Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé".

Hương Giang đã có hành trình ấn tượng nhưng dừng chân tiếc nuối

