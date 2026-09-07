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Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố tàu khu trục mới của Triều Tiên có thể tung đòn trả đũa huỷ diệt

Bình Giang
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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện “những đòn trả đũa mang tính hủy diệt”, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 7/9.

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Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên.

Bản tin của KCNA không cho biết con tàu có mang vũ khí hạt nhân hay không.

Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân, trong bối cảnh Chủ tịch Kim Jong Un chủ trương mở rộng quy mô các lực lượng có khả năng tác chiến hạt nhân của đất nước.

Tại lễ đưa tàu vào biên chế diễn ra hôm 6/9 ở thành phố cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên, ông Kim nói rằng việc triển khai tàu chiến mới tới vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng.

“Đã đến lúc chúng ta thực thi chủ quyền trên biển và dưới nước”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết tàu khu trục Kang Kon, thuộc lớp 5.000 tấn, là tàu chiến thứ hai của lớp này được đưa vào biên chế, sau tàu khu trục Choe Hyon được đưa vào hoạt động tại bờ biển phía tây Triều Tiên khoảng 3 tháng trước.

Ông Kim nói rằng năng lực trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân Triều Tiên đang được phát triển, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở rộng những tài sản chiến lược mạnh nhất mà ông gọi là các lực lượng chiến lược chủ chốt tại những vùng biển quan trọng, nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và an ninh khu vực.

Chủ tịch Kim Jong Un cũng cho biết tàu Kang Kon sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân của nhà nước Triều Tiên.

KCNA không nêu cụ thể những hệ thống vũ khí nào có thể được triển khai trên tàu Kang Kon, nhưng cho biết con tàu được trang bị các hệ thống vũ khí tương tự tàu Choe Hyon. Theo bản tin trước đó của KCNA, các tàu khu trục lớp Choe Hyon có thể mang nhiều loại vũ khí, trong đó có các tên lửa mà giới phân tích cho rằng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong Un cho biết ông sẽ cho thấy một bước phát triển mới trong quá trình xây dựng lực lượng hải quân Triều Tiên trong vòng 8 tháng tới, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Ông Kim cũng tiết lộ rằng việc xây dựng các căn cứ hải quân trên bờ biển phía đông Triều Tiên đang được tiến hành. Nước này sẽ thành lập các đơn vị hải quân mới và đóng nhiều lớp tàu chiến khác nhau.

Tags

Kim Jong Un

Triều Tiên

tàu khu trục

tàu khu trục Choe Hyon

Kang

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