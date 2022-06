Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi xác định làm bất động sản đến nơi đến chốn chứ không phải đầu cơ một vài miếng đất, Khắc Việt mới đây đã xuất hiện trong talkshow "Nhà đất có đang "chững"" do VTV24 tổ chức, chia sẻ câu chuyện nghệ sĩ bước chân sang bất động sản.

Trước nhận định nghệ sĩ tham gia thị trường bất động sản chỉ để đánh bóng hoặc đẩy giá dự án, Khắc Việt nhìn nhận: "Mình đang bị tụt hậu so với các nước phát triển khác".

"Nghệ sĩ nước ngoài có rất nhiều bất động sản. Họ và chủ đầu tư bắt tay nhau, nâng tầm bất động sản đó lên. Việt Nam giờ mới nhen nhóm và nó là con dao 2 lưỡi. Nếu anh có một ê kíp chuyên nghiệp, kết hợp chủ đầu tư tốt, sản phẩm tốt, và bản thân anh là một ca sĩ có sức ảnh hưởng tốt, thì bài toán đó đi với nhau rất tốt", nghệ sĩ Khắc Việt, Chủ tịch HĐQT Khắc Việt Land, chia sẻ.

Làm bất động sản phải có hiểu biết, có kiến thức thực sự!



"Nhưng ngược lại, dùng sự ảnh hưởng của mình, ví dụ đi chụp ảnh mảnh đất, khuấy đảo thị trường lên… Đất không phải loại hình đơn giản, liên quan đến pháp lý rất nhiều, chưa thẩm định pháp lý đã vội vàng chụp kiểu ảnh, vô tình làm biến động thị trường phân khúc đấy. Những cò đất lợi dụng ngay để đánh bóng tiếp theo với những khách hàng đang chuẩn bị lân la và mon men bước vào thị trường đó".

Chủ tịch Khắc Việt Land nhìn nhận: Làm bất động sản có tâm thôi chưa đủ. Phải có hiểu biết, có kiến thức thực sự!

"Còn chuyện anh quen anh A, anh B, anh ấy chỉ cho anh mua 1 căn hộ hay 1 mảnh đất từ đầu, hay được suất ngoại giao là câu chuyện khác. Còn bản thân anh đã dùng tiếng tăm của anh để quảng cáo cho một sản phẩm thì anh phải có một khâu kiểm duyệt rất chuyên nghiệp", Khắc Việt nói.

Nhận định về thị trường nhà đất trong thời gian tới, Khắc Việt cho rằng thị trường BĐS Việt Nam không theo mô hình của một nước nào, nên khó dự đoán được diễn biến.

"Tôi đi nhiều nước và ngó nghiêng từ Mỹ, Canada…, xem tất cả các thị trường bất động sản khác, thì BĐS Việt Nam tôi không nắm rõ được sẽ diễn biến thế nào, tôi chỉ khẳng định 1 câu: Nó sẽ tăng, sẽ tăng và sẽ tăng trong tương lai", nghệ sĩ này cho biết.

Các diễn giả trong chương trình.

Với mối lo thị trường bất động sản sẽ chững lại, anh cho rằng với tất cả các phân khúc sẽ tăng, chỉ là tăng ở mức độ nào. Lý giải cho nhận định này, Khắc Việt cho biết nguồn cung sản phẩm BĐS hiện khan hiếm, bản thân người đầu tư khan hàng, tìm đến thị trường mới.

Với vị trí của chúng tôi, không thể đi "lùa gà", "lùa bò" được rồi!



"Loanh quanh thị trường Hà Nội, rồi TPHCM, chỉ có vậy, giờ các nhà đầu tư cũng phải xáo xào đi các tỉnh khác tìm nguồn cung, tìm mặt hàng mới để tiếp tục đầu tư. Chắc chắn trong thời gian tới, khi các văn bản thống nhất và được tháo gỡ về lòng tin đối với người dầu tư, từ chủ đầu tư liên kết với ngân hàng, tôi tin BĐS sẽ tăng trưởng trở lại", Khắc Việt nói.

Trước nghi ngại cho rằng vì anh làm BĐS nên nói tốt cho thị trường, Khắc Việt cười cho biết: "Chính vì chúng tôi là những công ty BĐS nên mới đưa ra những nhận định rất rõ ràng. Trên sóng truyền hình, với vị trí của chúng tôi, không thể đi "lùa gà", "lùa bò" được rồi!"

Nhận định về thị trường, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết đa phần người mua bất động sản là đầu tư dài hạn, vì vậy tâm lý đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn như dịch bệnh và các yếu tố khác.

Với nhận định liệu thị trường có chững, ông Quốc Anh cho rằng: "Có thể, nhưng 'chững' ở đây phải nói rõ loại hình, phân khúc BĐS nào".

"Đầu tư và đầu cơ khác nhau. Nếu đầu cơ mà không biết chúng ta đầu tư vì lý do gì, tăng vì lý do gì, chắc chắn sẽ cũng xuống không vì lý do gì, vì nó không dựa trên một nguyên nhân gì cả, thì nó có thể chững, thậm chí xuống".

"Tuy nhiên, với những loại hình BĐS vẫn tốt, có giá trị sử dụng, ví dụ chúng ta đi đầu tư, nhưng đồng thời cũng là người muốn sử dụng BĐS đấy, thì bản thân nó đã có giá trị thực. Những sản phẩm như vậy tôi tin vẫn điều chỉnh và tăng giá được. Quan trọng là cầu – vốn không hề xuống. Một khi cầu thị trường yếu quá chúng ta mới lo lắng", ông Quốc Anh nói.

