Trở về làm việc tại tập đoàn của gia đình sau thời gian du học, anh khởi đầu với vị trí Giám đốc công ty bất động sản trong hệ sinh thái. Đó là lựa chọn của anh hay là vị trí định sẵn của gia đình?

Có thể nói là cả hai. Thời điểm tôi trở về nước, tập đoàn đang thiếu người điều hành mảng BĐS, trong khi đây là một mảng quan trọng. Bố mẹ tôi là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Sau khi họp bàn, cả gia đình quyết định, tôi sẽ là người đảm nhận vai trò giám đốc, cùng với mẹ là CEO, điều hành công ty BĐS để phát triển các dự án lên.

Khó khăn lớn nhất của anh khi đảm nhận vai trò đó là gì?

Lúc tôi trở về, sau một năm thì cũng chính là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Hơn 2 năm qua, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Bên cạnh đó, nhiều thay đổi trong các quy định về luật đất đai cũng khiến các kế hoạch của chúng tôi chậm lại. Tuy nhiên, công ty vẫn liên tục hoạt động, tìm cách tháo gỡ, vượt qua khó khăn.

Thời gian qua, chúng tôi tập trung cho việc xây dựng và hoàn thiện khách sạn Ladyhill Resort ở Sapa. Hàng tháng, tôi đều đặn bay từ Sài Gòn ra để đốc thúc các công việc. Đây sẽ là khách sạn thứ 2 của tập đoàn, sau Sapaly mở cửa ở Cửa khẩu Lào Lai từ năm 2016.

Anh nhận được sự trợ giúp như thế nào từ những tiền bối trong gia đình khi vào vị trí giám đốc công ty?

Về mảng BĐS, tôi và ba mẹ có bàn bạc với nhau. Tuy nhiên, tôi và mẹ là người quán xuyến công việc hàng ngày, còn ba thì bận rộn với việc lãnh đạo con người của tập đoàn hơn. Mẹ tôi sẽ là người quyết định các hạng mục tương đối có giá trị lớn. Còn về vấn đề vận hành thì 90% tôi quyết định.

Hai mẹ con anh có xuất hiện mâu thuẫn hay căng thẳng trong quá trình điều hành công ty?

Không. Thú thật là tôi và mẹ rất hợp. Tôi nghĩ 2 người có sự tôn trọng lẫn nhau rất cao, khi làm việc với nhau hiếm khi bất đồng, rất ít có mâu thuẫn. Tôi cũng không phải người hay cãi và không thích cãi vã.

Năm nay, tôi mới 28 tuổi và hiểu rằng, tiền bối có những bước đi nhất định. Khi mình nghe và cảm thấy phù hợp thì theo. Đôi khi, mình cảm thấy quyết định đó không đúng thì thuyết phục.

Gia đình tôi không quản lý theo cách autocratic, kiểu nói gì phải làm đó mà thường nghe hết ý kiến của mọi người rồi đưa ra quyết định.

Đâu là khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ trong việc quản trị?

Có lẽ là về công nghệ. Mẹ tôi năm nay cũng 69 tuổi rồi, nắm bắt công nghệ chậm hơn. Thế hệ bố mẹ tôi phải xem giấy tờ, đi thực tế.

Ngoài ra, có thể là về vấn đề dùng người, mẹ tôi đặt nặng vấn đề tuân thủ. Còn cá nhân tôi lại thiên về hiệu quả

Cùng làm việc trong hệ sinh thái, gia đình anh có thường mang công việc về nhà?

Ngày xưa thì có. Lúc chúng tôi còn ở chung với ba mẹ, tối nào cả nhà cũng đem chuyện kinh doanh ra bàn bạc. Sau này, 3 chị em lần lượt dọn ra ở riêng nhưng cả nhà vẫn thường xuyên ăn cơm cùng nhau.

Mấy năm nay, chủ đề chính ở nhà là những ca Covid-19 hàng ngày, không còn là chuyện kinh doanh nữa (cười).

Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh trong gia đình?

Cả 4 người đều có sự ảnh hưởng nhất định. Nếu so sánh với việc vẽ tranh, thì bố tôi là khung tranh, mẹ là màu sắc, chị hai là bức tranh mẫu còn chị ba là người đồng hành.

Vì sao chị hai được chọn là bức tranh mẫu?

Thứ nhất, chị là người hướng ngoại, sành sỏi, đầy nhiệt huyết và cũng là con cả. Tôi là người hướng nội. Thường những người hướng nội sẽ ngưỡng mộ người hướng ngoại.

Còn chị ba tôi là người bạn, đồng hành vì có nhiều sở thích chung và cũng ở cạnh nhà nhau!

Là em út trong nhà, anh thường phải nhường nhịn hay được nhường nhịn nhiều hơn?

Tôi nghĩ là các chị nhường mình nhiều hơn (cười). Nhưng cũng là nhường qua nhường lại, do tình cảm chị em thân thiết từ nhỏ. Chúng tôi được lớn lên trong tự do thoải mái nhưng trong khuôn khổ nhất định do có một sức ép ngầm từ ba mẹ.

Có bao giờ anh thấy bí bách trong khung tranh ba đặt ra cho mình không?

Đôi khi tôi cảm thấy cũng hơi gò bó, nhưng không quá nhiều, không phải vấn đề gì lớn. Tôi nghĩ là gia đình ai cũng vậy thôi.

Vậy còn việc sẽ bứt phá khác, không ở trong hệ sinh thái của gia đình, liệu anh có nghĩ tới?

Tôi nghĩ là không. Nếu gia đình mình có brand được mọi người yêu thích như Biti’s thì bản thân cảm thấy đây là nhiệm vụ và sứ mệnh của mình củng cố cho brand được trường tồn .

Từ bao giờ anh tự nhắc nhở bản thân mình có sứ mệnh gìn giữ, phát triển công việc của gia đình?

Việc này có lẽ là từ nhỏ, một phần là do con người tôi thích những gì trường tồn. Nếu suy nghĩ lại, khi mình viết bài nhạc, sản phẩm âm nhạc đó là thứ trường tồn. Tôi thích những gì không khấu hao hoặc khấu hao thấp. Cũng vì điều đó nên tôi cũng không chuộng mua siêu xe vì nó có độ khấu hao khá cao.

Đó cũng là lý do anh lựa chọn làm về bất động sản, dù trước đây học về quản trị kinh doanh?

Chính xác. Bất động sản phù hợp với bản tính của tôi. Tôi sẽ là người cố gắng cùng với gia đình giữ cho brand trường tồn.

Một F2 như anh sẽ có thuận lợi và khó khăn gì trong sự nghiệp?

Thuận lợi về mặt kinh tế và các mối liên hệ. Những thuận lợi này mở cho mình nhiều cơ hội hơn, chẳng hạn về vấn đề đầu tư. Tôi cũng cả gan hơn trong việc vận dụng nguồn tài chính để đầu tư.

Về khó khăn, mình có sự gò bó nhất định và trọng trách duy trì bộ máy để thành công.

Tôi luôn ngưỡng mộ ba mẹ mình vì họ đã làm nên sự nghiệp quá thành công. Mình không nên thua kém thế hệ đi trước. Đó cũng là một áp lực.

Nhiều F2 tâm sự rằng, họ mất nhiều năm để thoát khỏi danh xưng "cậu ấm cô chiêu" hay "ái nữ thiếu gia". Với anh thì sao?

Tôi lại nghĩ mình phải chấp nhận vì đó là sự thật không thể chối cải, nhưng quan trọng hơn là phải tự tin vào chính năng lực của mình. Thật ra, tôi cũng không để ý mấy tới việc người ta nói gì hay viết gì về mình. Trừ khi bị xuyên tạc vô tội vạ thì tôi mới đính chính.

Năm 2021, khi MV của anh ra mắt, công chúng được một phen ngỡ ngàng. Vì sao anh lựa chọn ra các sản phẩm âm nhạc, khi đang ngồi trên ghế giám đốc công ty BĐS?

Tôi làm nhạc là vì yêu thích. Từ nhỏ, tôi đã học piano và bắt đầu viết nhạc vào năm 2014. 4 năm sau thì bắt đầu viết album đầu tay. Thường tôi sẽ định hình concept của album trước, sau đó, sáng tác dựa trên các chủ đề, mối liên kết giữa các bài nhạc với nhau. Mối liên kết đó có thể là lời bài hát, màu nhạc âm thanh. Khi làm vậy viết nhạc rất nhanh. Album đầu tôi viết khoảng 4-5 tháng.

Bố mẹ và các chị có xem MV triệu view của anh không?

Có. Chị Quyên có xem và rất thích. Ba mẹ tôi cũng nghe gặp bạn bè thì nói "Ôi con tôi viết nhạc này, tôi mở cho nghe". Thú thật đôi khi cũng hơi xấu hổ tí xíu! Tôi phát hành album mọi người trong gia đình mới biết, còn trước đó tôi âm thầm thực hiện. Ba mẹ cũng khuyên rằng đây chỉ nên là nghề phụ.

Thực tế, ngành âm nhạc là ngành rất cực và phải cống hiến hết mình thì mới hiệu quả. Tôi không chọn biểu diễn show, sân khấu, hay đại diện cho các nhãn hàng... Tôi chỉ tập trung viết nhạc và phát hành nhạc của mình thôi

Rồi anh thu lại gì từ sự đầu tư đó?

Tôi thu lại được lượng stream. Nhưng không nhiều so với cái mình bỏ ra. Đó cũng là bài toán tôi đang phân vân và cân nhắc. Nhưng có lẽ thay vì mua siêu xe thì tôi làm MV có ý nghĩa hơn nhiều (cười lớn).

Anh có nghĩ nếu không phải vì có nền tảng gia đình tốt, có công việc liên quan đến ngành bất động sản thì bản thân không thể làm nhạc vì đam mê?

Tôi nghĩ sẽ phải bỏ rất nhiều công sức để thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Độ cạnh tranh, tính rủi ro và của ngành này rất cao và có thêm một phần vận may nữa thì mới thành công.

Tôi từng chia sẻ với người bạn top 4 công việc tôi mong muốn nhất nếu giả sử tôi không có nền tảng sự nghiệp sẵn: Đầu tiên là bác sĩ thú y, chăm sóc các động vật exotic...

Thứ 2 có thể là bác sĩ tâm lý. Ngành thứ 3 không liên quan khác là nhà khoa học chế tạo hương liệu. Tôi nghĩ đó là ngành khá thú vị. Nhưng âm nhạc vẫn đi song song vì sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ viết nhạc và sản xuất âm nhạc!

Vậy kinh doanh, bất động sản đang nằm ở đâu?

Kinh doanh dĩ nhiên bây giờ là số 1. Vì đây là con đường mình quyết định, mình phải tập trung để có được thành quả. Âm nhạc là số 2. Còn top 4 kia là giả dụ, gia đình tôi chỉ là gia đình bình thường thì có thể đó sẽ là lựa chọn của tôi.

Hiện giờ thì mặt trời lên tôi làm việc của công ty bất động sản, mặt trời xuống thì làm âm nhạc.

Có sự mâu thuẫn nào giữa một giám đốc logic với một nghệ sĩ sống hướng nội trong anh không?

Không. Tôi nghĩ hai khối đó bổ trợ cho nhau. Trong trường ngày xưa có bài test, kiểm tra những lĩnh vực họ giỏi. Các bạn tôi đa số giỏi về một thứ, chẳng hạn như toán. Số điểm về toán vượt qua cả trang giấy.

Nhưng điểm nghệ thuật của họ lại rất thấp, cột số liệu cụt lủn. Khi nhận bài test của mình, tôi thấy thú vị vì nó đều từ trên xuống dưới nhưng không có gì vượt qua trang giấy. Có lẽ vì thế nên tôi luôn tìm thấy điểm cân bằng.

Tôi thuộc cung Ma Kết và suy nghĩ luôn rất logic. Tôi luôn chọn con đường con đường an toàn bền vững nhất để đi. Trong kinh doanh, tôi quan trọng giá trị của sự an toàn và bền vững. Và tôi cũng cảm thấy quan điểm công ty gia đình mình là chậm mà chắc. Mình tiếp tục duy trì và phát huy điều đó thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của anh.

Bài: Hồng Đăng - Lam Phương

Thiết kế: Hương Xuân

https://cafef.vn/thieu-gia-nha-bitis-vuu-tuan-kiet-bds-la-con-duong-an-toan-ben-vung-de-di-nhung-ra-mv-am-nhac-vi-dam-me-tu-nho-20220406141730549.chn