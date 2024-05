Chủ tịch HĐQT Cen Land: Sau nghỉ lễ, giá chung cư sẽ không tăng nóng nữa đâu, anh chị nào chưa mua chung cư thì đừng vội!

Tại ĐHCĐ của CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE), nhiều người đặt dấu hỏi về xu hướng thị trường bất động sản sắp tới.



Trước câu hỏi về việc "Chung cư liệu có lên giá nữa?" hay "Có nên mua chung cư?", Chủ tịch HĐQT Cen Land Nguyễn Trung Vũ cho rằng một số phân khúc bất động sản đã tăng nóng trong thời gian dài, và tới đây mức giá sẽ bình thường trở lại.

"Tôi khẳng định sau 30/4 giá không tăng nóng nữa đâu, mà sẽ bình thường trở lại. Tôi cảm thấy thế là tốt cho thị trường, tốt cho người kinh doanh và tốt cho người mua nhà", ông Vũ nói.

Lý do giá nhà sẽ không tăng nóng nữa, ông Vũ cho rằng do trước đây mọi người đang mua vì sóng, hoặc do một thời gian dài đóng băng thì "ầm ầm" lên mua, chứ tình trạng này không phải câu chuyện dài hạn.

"Điều quan trọng trong kinh doanh là phải dài hạn, phải bền vững. Nếu anh chị nào chưa mua chung cư thì đừng vội, đừng lo lắng quá!", ông Vũ nhắn nhủ.

Tình trạng giá một vài phân khúc bất động sản như nhà ở, chung cư, biệt thự liền kề lên khá cao thời gian vừa qua, ông Vũ bày tỏ là "rất lo lắng", bởi nếu giá cứ lên mãi, sẽ dẫn đến tình trạng cung không gặp cầu.

"Supply không gặp Demand. Người có cầu bất động sản chỉ là "Need" nhưng khả năng có tiền là không thể. Đó là cái mình rất lo lắng, bởi trong dài hạn, bất động sản sẽ rất căng thẳng nếu không có chính sách điều chỉnh từ vĩ mô".

"Nếu không có nhiều nguồn cung, giá bất động sản không giảm, thị trường sẽ khó khăn trong dài hạn, và bất động sản có thể tăng nóng trong thời gian dài", ông Vũ nói.

Nhận định về giá chung cư Hà Nội tăng nóng thời gian qua, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết giá chung cư Hà Nội tăng vì khan hiếm là một hiệu ứng của quy luật cung cầu. Cung nhỏ hơn cầu nên buộc lòng giá phải tăng lên để bảo đảm sự cân đối.

"Mặc dù, mức giá tăng có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại. Tuy nhiên, trên thực tế, khó có thể xác định và xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư".

"Quyền xác định giá bán là của chủ sở hữu tài sản. Các bên tham gia giao dịch mua bán theo nguyên tắc "thuận mua, vừa bán". Trong bối cảnh nguồn cung "ách tắc", cá nhân, doanh nghiệp có hàng sẽ có lợi thế trong việc đưa giá. Việc người bán đẩy giá khi chung cư hay bất kỳ hàng hóa nào khan hiếm trên thị trường là điều không thể tránh khỏi", VARS nhận định.

VARS cũng cho rằng, giá chung cư Hà Nội sẽ có điểm điều chỉnh, nhưng không nhiều. Đồng thời khuyến nghị để giá chung cư ổn định, cần có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các chủ thể tham gia trên thị trường.

Một số đề xuất VARS đưa ra là cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực vệ tinh tới trung tâm thành phố. Nguồn cung đến từ khu vực ngoại ô, vùng ven sẽ kéo giảm giá nhà.

Bên cạnh đó, cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Chủ động điều tiết nguồn cung bằng cách sử dụng hiệu quả công cụ lập, điều chỉnh quy hoạch, bố trí thêm các quỹ đất sạch giúp các nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội ngay khi lập quy hoạch. Đồng thời, người dân phải có cơ hội được biết và tham gia góp ý cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, phát huy cao nhất "giá trị sử dụng".

Một đề xuất khác là cần sớm thông qua Đề án Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác để thúc đẩy nguồn cung căn hộ. Bởi một loạt dự án tại Hà Nội có mong muốn phát triển nhà ở thương mại đang gặp vướng mắc trong việc chuyển đổi thành đất ở.